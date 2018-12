LUKAČ SE OBRUŠIO NA TUŽILAŠTVO: Nisam zadovoljan brzinom kojim se rešava slučaj Davida Dragičevića

Lukač je podsetio da je i Vlada Republike Srpske na današnjoj sednici donela određene zaključke o radu tužilaštva, da u celosti nije zadovoljna dinamikom kojom vodi ovaj slučaj, te dodao da je činjenica da se to vodi već više od devet meseci.

On je rekao da je prošlo nekoliko meseci pre nego što je tužilaštvo donelo naredbu u kojoj se navodi da je reč o ubistvu, a da su saznanja o tome da je moguće izvršeno ubistvo imali vrlo brzo nakon pronalaska tela Davida Dragičevića.

"Ali, trebalo im je nekoliko meseci da donesu takvu naredbu. Ne znam zašto. To pitanje treba postaviti tužilaštvu. Sve ove mesece određene istražne radnje dugo i predugo traju, mislim da su mogle biti završene mnogo brže", dodao je Lukač.

Lukač je naglasio da je policija uradila na vreme sve što je do sada u ovom predmetu tražilo tužilaštvo.

"Mi smo jedan servis tužilaštva. Tužilac vodi i usmerava istragu, on traži od policije ono što je potrebno, policija veoma brzo i ekspeditivno odgovara na to i do sada sve što je tužilaštvo u tom predmetu radilo, MUP, odnosno inspektori koji su uključeni u istragu, su i uradili i spremni smo da to radimo i dalje", rekao je Lukač.

