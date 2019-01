OD JUTROS NE MOŽE DA SE DIŠE ŠIROM FBiH: Vazduh nezdrav u 5 gradova, najgore u Goraždu

Zbog toga je moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba sa bolestima srca i disajnih organa, poput astme, podaci su stranice “Zrak.ekoakcija”.

U Tuzli je indeks kvaliteta vazduha 60, te je okarakterisan kao umereno zagađen, dok je u Lukavcu i Jajcu kvalitet vazduha dobar.

Vrednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 se opisuje kao opasan po zdravlje.

Podaci objavljeni na ovoj veb-stranici prikupljeni su sa mjernih stanica zvaničnih institucija u FBiH, rečeno je ranije Srni u Udruženju “Eko-akcija” u Sarajevu.

