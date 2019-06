DODIK: Tači nije pozvan u Banjaluku kao predsednik takozvanog Kosova, već kao predstavnik Prištine

Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik objasnio je danas da Hašim Tači nije pozvan kao predsednik samoproglašenog Kosova na Samit procesa saradnje Jugoistočne Evrope (SEECP) u Banjaluci, već kao predstavnik Prištine.

Dodik je rekao i da su format Priština sa fus notom prihvatile zemlje koje nisu priznale takozvano Kosovo, a to su Srbija, Rumunija, Grčka i BiH.

"Ako će doći kao Priština i u fus noti, neka dođe i ukoliko mu to nije problem, zašto bi nama bio. Svi ostali su pozvani kao predsednici država", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci i ponovio da tzv Kosovo ostaje nepriznato, prenosi RTRS.

"Stav o Tačiju sam izneo kada sam rekao da Republika Srpska nema nikakve ambicije i teritorijalne pretenzije na Kosovu i da Tači mora da razume da je Kosovo sastavni deo Srbije. Kosovo ostaje nepriznato i ako Tači pristaje da dođe na SEECP na način kako je predviđeno, a to je fus nota, onda neka to uradi", naveo je Dodik.

Iz Dodikovog kabineta prethodno je objašnjeno da je učešće Kosova na SEECP rešeno 2014. godine uz saglasnost svih onih učesnica koje ne priznaju Kosovo: Srbije, Grčke, Rumunije, Moldavije i BiH.

Prema tom rešenju, Kosovo se odriče svog subjektiviteta kao nezavisne države i prihvata da u SEECP uđe kao nedefinisani subjekt Kosovo, uz fus notu. To isto prihvataju i sve druge učesnice SEECP, i one koje inače priznaju Kosovo i one koje ga ne priznaju, naveli su u kabinetu Dodika.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Marina Lopičić)

