BOJAN ISPALIO HITAC SEBI U GLAVU PRED OČIMA TRUDNE DEVOJKE: Drama u Laktašima zbog neuzvraćene ljubavi

Sa teškim povredama prevezen je na Univerzitetski klinički centar RS, gde se lekari bore za njegov život.

Sve se odigralo u nedelju popodne u dvorištu Draganine kuće, kada je Bojan došao da priča s njom.

Posle kraće rasprave Suručić je izvadio pištolj i pucao sebi u glavu.

Meštani kažu da se Bojana i Dragan nikada nisu razdvajali, pa nikome nije jasno zbog čega je Suručić digao ruku na sebe.

Motiv juče nije bio poznat; jedni tvrdi da je zbog neuzvraćene ljubavi, a drugi da se ovo desilo zbog toga što je njena porodica branila da se venčaju.

Jedan od meštana je ispričao da je Dragana ostala trudna, te da su se dogovorili da idućih desetak dana počnu da žive zajedno i da se venčaju.

"Međutim, u međuvremenu je došlo do nekog sukoba između njih, pa su se posvađali. Čuo sam da je on u nedelju došao do njene kuće i zvao je da razgovaraju, ali da je ona odbila da izađe" rekao je sagovornik za Srpska info.

Navodno, po selu se pričalo da je Dragana rekla momku da neće roditi dete i da je njega to jako pogodilo.

Kurir.rs/Srpska info (Goran Obradović)

Foto: Facebook/Printscreen

Kurir