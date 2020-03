DODIK KRITIKOVAO FEDERACIJU DA JE KASNILA SA MERAMA: Oni su još bili u školama i kafićima kad smo ih mi zatvorili

U obrćanju javnosti, Dodik je rekao da je Federacija BiH okasnila sa uvođenjem nekih mera, a kao primer je naveo zatvaranje škola i kafića.

"Kada smo zatvarali škole, oni su još bili u školama, kada smo zatvarali kafiće, oni su još bili u kafićima...Oni navodno imaju manje zaraženih, a već imaju tri smrtna slučaja. Oni ne jure klastere kako smo mi to radili. Sanirali smo ulaske. Moramo videti šta ćemo ako se to proširi u Federaciji i to je naša velika briga", kazao je Dodik, preneo je Klix.

Naveo je da nadležni u Federaciji BiH nisu ozbiljno shvatili situaciju.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: Profiedia

Kurir