U KANTONU SARAJEVO UVEDENE NOVE MERE ZBOG KORONA VIRUSA: Zabranjeno okupljanje više od 20 ljudi

Prema toj odluci okupljanja u kojima ima 20 ili manje od 20 osoba moraju biti organizovana u skladu sa poštovanjem mera opreza poput distance, korišćenja maski i rukavica, prenosi sarajevski portal Klix.

Sednicu je danas održao i Federalni štab civilne zaštite BiH i na njoj je izmenjeno vreme policijskog časa, koji će od danas trajati od 20 do 05 ujutru, umesto od 18 do 05 sati, kako je važilo do danas.

Takođe, odlučeno je i da građani na ulici i javnim površinama moraju da nose maske, pamučne traka ili šal preko usta i nosa, kao i da održavaju socijalnu distancu najmanje jedan i po metar.

