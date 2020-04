ISPOVEST GORAŽDANSKOG POŠTARA U VREME KORONE Nekada su mi se deca radovala, a sada se iznenadim kad otvore vrata! (FOTO)

Svoj posao obavljaju svakodnevno, sa zaštitnom opremom i velikom dozom opreza.

"Naroda je manje na ulicama, sve je to u kućama. Nama je teško što od vrata do vrata hodamo. Nezgodno je prići svakim vratima jer ne znaš šta te čeka, da li ima tamo korone ili nema. U nas je firma prije mjesec dana nabavila maske, rukavice, tečnost u spreju za dezinfekciju kupila. Neko me izbacio na internet i počeli me zezati - je l' to poštar stavio vunenu čarapu oko usta, je l' ga to strah, a i narodu bilo interesantno, nekima kad dođeš na vrata, i prepadnu se. Deca beže. Pre priđem deci, a sad beže. Čim otvori vrata, dete pobjegne", priča Ešef Jusufović, poštonoša iz Goražda, o svojim iskustvima u radu s maskom na licu.

On ipak veruje da će sve biti u redu.

"Ne plašim se ništa, jer takva je situacija. Ako će šta da bude – biće. Bože moj. Akobogda, izdržat ćemo sve. Ovo bi ovdje sve dobro prošlo da nije bilo Konjica. Jedino Konjic je nama u Goraždu, a ostalo nama na Drini ništa ne može ni korona", rekao je Jusufović.

Zbog novonastale situacije izazvane pandemijom koronavirusa te radi zaštite radnika "BH Pošte" i korisnika njenih usluga, isplata penzija na kućnu adresu obavljaće se na nešto drugačiji način nego dosad.

Kurir.rs/Avaz.ba Foto: Avaz.ba

Kurir