OVAKO SE SRPSKA ZAHVALJUJE LEKARIMA: Svim zdravstvenim radnicima 1.000 maraka kao nagrada za borbu protiv korone!

Medicinskim radnici sada najviše zaslužuju zahvalnost Republike Srpske prema njima, kaže Dodik.

"Što ispada za 9.700 radnika skoro 10 miliona maraka. To je obezbeđeno od strane republičkih sredstava, tako da cenimo da će to pomoći i to je jedan deo zahvalnosti koji želimo da odamo svim zdravstvenim radnicima. Tih 1.000 maraka za svakog se isplaćuje dodatno na platu. Plata i ova naknada zajedno će biti isplaćene u četvrtak isplaćene" rekao je Dodik.

On je pojasnio ko će moći da računu na ovu naknadu.

"Na naknadu od 1.000 maraka mogu da računaju samo oni koji su u vremenu od pojave korona virusa radili, bili dovoljno, najmanje pola radnog vremena na poslu. Verujem da ćemo možda opet za dva-tri meseca biti u prilici da nešto slično uradimo. Ne mogu to da obećam, ali ukoliko se ukaže prilika nećemo oklevati da to uradimo. Svakako ćemo o tome razmišljati", kaže srpski član Predsedništva BiH, Milorad Dodik.

Kroz tri fonda RS će obezbediti oko 500 miliona maraka za različite vrste pomoći. Oko 66.000 radnika koji nisu radili u aprilu zbog odluke Republičkog štaba za vanredne situacije, u sektoru ugostiteljstva, usluga, proizvodnje dobiće minimalnu platu od 520 maraka i biće im uplaćeni doprinosi, kaže Dodik.

Takođe, razmatra se uvođenje restriktivnijih mera povodom Vaskrsa.

"Mi ćemo najvjerovatnije ići s tim da u petak ujutro, pa subotom se uvede policijski sat za čitav dan i noć. Da se od 6 ujutru do 15 u subotu dozvoli mogućnost nabavke. Subotu od 15 časova pa do ponedeljka ujutru da se uvede policijski sat. Isključivo iz razloga da, koliko je moguće smanjimo taj kontakt, da ne bi dobili novu erupciju širenja zaraze. Molim sve ljude u Republici Srpskoj da to razumeju na najbolji mogući način i da svi prođemo kroz ova dva izazovna termina to je Vaskrs, i Prvi maj", kaže Dodik.

