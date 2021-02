PRE ĆEMO IZGINUTI NEGO DATI DA SE MIGRANTI VRATE: Priče iz Krajine pojašnajvaju zašto je Bihać tempirana bomba! UZNEMIRUJUĆI VIDEO

Bihać je teško stradao, bila je to žilava kapetanija iz doba osmanskih invazija. Ni čitava Krajina, čije je središte Bihać nije prošla ništa bolje. Oko Bihaća, prema planini Plješevica i granici sa Hrvatskom, postoji niz sela sa hrvatskom zajednicom, danas slabo naseljenih. Do Plitvica je pola sata. Od Velike Kladuše do Slunja - takođe.