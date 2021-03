MAGAREĆE MLEKO IZ GRUDA OSVAJA EVROPU U VREME PANDEMIJE: Litar Švajcarci, Šveđani i Francuzi plaćaju 25 evra!

Jedan litar magarećeg mleka košta 50 konvertibilnih maraka (25,5 evra), prenosi agencija Fena.

Ante Grizelj je prvu magaricu nabavio 2010. godine, a danas sa dvojicom braće, brine o 120 grla.

Kaže da je potražnja velika zbog lekovitih svojstava magarećeg mleka, koje se ne može dobiti u velikim količinama.

"Jedna magarica, i to samo ona koja ima mladunče, daje od dva i po do tri decilitra mleka dnevno. Tako dnevno uspemo da proizvedemo šest do sedam litara mleka. Naravno, to zavisi od raznih okolnosti, vremenskih uslova, stanja u kojem se životinja nalazi", navodi Grizelj i dodaje da se radi o jako zahtevnom poslu koji nimalo nije lagan.

Ističe da ga je prijatno iznenadila potražnja, kao i raznovrsnost destinacija iz kojih sve stižu narudžbine za mleko.

"Osim prodaje na domaćem tržištu, svoj proizvod brzom poštom šaljemo i u mnoge druge zemlje kao što su Crna Gora, Srbija, Švajcarska, Švedska i Francuska", kaže Grizelj.

Prema njegovim rečima, magareće mleko je dobro kao prirodni lek za mnoge probleme disajnog sistema, a u poslednje vreme ljudi ga, kako naglašava, "masovno kupuju zbog virusa korona jer se očito pokazalo kao dobro rešenje".

"Rekao bih da čisti pluća bolje od sirupa, a ima čak 60 posto više vitamina od svih drugih mleka", kazao je Grizelj.

Magareće mleko, za koje kažu da je najsličnije majčinom mleku, ne može se naći u trgovinama, već samo na porodičnim farmama, dodaje se u tekstu.

