MILORAD DODIK: Iz Sarajeva se nastavlja satanizacija Srba!

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik istakao je da se iz Sarajeva nastavlja satanizacija Srba i da su stalno usmereni ka tome da Republici Srpskoj smanje ingerencije, da se odmaknu od Ustava BiH, od Dejtonskog sporazuma i da za to okrive Srbe.

"Oni smatraju da smo mi agresori. Kako je moguće da neko ko je, kao ja, rođen u Laktašima, a da budem agresor na tu BiH? To su stereotipi koji traju i oni neće nestati", izjavio je Dodik.

Govoreći o poseti Aušvicu, gde je u Drugom svetskom ratu stradalo milion i stotinu hiljada ljudi, većinom Јevreja, ali i veliki broj Srba, Dodik je za RTS rekao da je prvi put posetio to mesto i da je bio veoma zatečen i tužan.

- Osjećaj je užasan. Volio bih da to nisam video, ali nosiću se s tim - istakao je Dodik.

On je rekao da rukovodstvo Republike Srpske sa Izraelom ima odličnu saradnju i razumevanje, a da je posjeta Aušvicu bila isključivo odnos prema žrtvama, svim žrtvama u Drugom svetskom ratu.

Dodik je rekao da za BiH, koja je duboko podeljeno društvo, ne postoji rešenje i da sve više ljudi u evropskim strukturama dobro razumije situaciju.

Dodik je istakao da narodi u BiH igraju igre koje su toj zemlji nametnuli veliki igrači, kao što su SAD i Evropa, koji su u nju uložili nekoliko milijardi, a da pri tom niko nije zadovoljan, a definitivno ne Srbi i Hrvati.

On je podsetio da će Republika Srpska 9. januara obilježiti 30 godina svog postojanja i da njeni građani žive za Srpsku.

Govoreći o eventualnoj podršci samostalnoj Republici Srpskoj, Dodik je rekao da nije dovoljna interpretacija njegovih riječi da bi Srpsku podržalo sedam zemalja EU.

- Ne samo zemalja EU - rekao je Dodik.

On je podsetio da mu je ranije ambasador Velike Britanije rekao da Srpski ne bi priznalo više od deset zemalja, a da mu je on na to odgovorio da mu je dovoljno i deset.

Dodik je dodao da su onda u Srpskoj tragali koji bi to deset zemalja moglo biti.

- I tako smo došli do jednog broja prijatelja za koje mislimo da dobro razumeju situaciju. Oni jednako tako žele mir, a i isto tako razumiju, ima sve više ljudi u evropskim strukturama koji razumiju ovu situaciju, ali ima i onih koji su nasledili stereotipe vezane za 1991. i 1995. godinu - rekao je Dodik.

