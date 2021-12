MILANOVIĆ: Inckova odluka o nametanju zakona nije bila pametna ni opravdana! Ovlašćenja viskokog predstavnika su PREVARA!

"Ovlašćenja visokog predstavnika su prevara, ona izlaze iz okvira Dejtona i to je oblik kolonijalne uprave, a koliko je dobra doneo Bosni i Hercegovini vidimo nakon 25 godina", rekao je Milanović na konferenciji za medije u Zagrebu, prenosi Kliks.

On je savetovao predsedniku HDZ Bosne i Hercegovine Draganu Čoviću i članu Predsedništva BiH Miloradu Dodiku da ne insistiraju na poništenju tog zakona.

"Neka to sada puste, prikazaće ih kao fašiste i naciste, a to nisu. Bez obzira na sve mane koje ima, Dodik nije najveći problem u BiH, on je jedan od manjih problema", kazao je Milanović.

Predsednik Hrvatske je kazao da postoje genocidi i genocidi - genocid nad Jevrejima, genocid u Ruandi, genocid u Srebrenici, "odnosno događaj koji je definisan kao genocid", a postoji i Jasenovac.

"Genocid ima vrlo širok raspon i nije sve isto, kao što ni svaka žrtva nije ista. Ta priča da je svaka žrtva ista, ni govora, ne želite da je svaka žrtva ista. Najbolje je reći da je sve isto, ali nije, a pitanje je građanske odgovornosti i hrabrosti usuditi se ići u tu gradaciju", rekao je Milanović.

Kurir.rs / Fonet, Foto: Youtube prtscr / Večernji list