BURAN POČETAK POSEBNE SEDNICE: Poslanik tvrdi da ga je Dodik vređao i da ga je napalo obezbeđenje Željke Cvijanović VIDEO

U pomenutom dokumentu se, na poprilično površan način, govori o gorućim političkim pitanjima u BiH, kao što su konstitutivnost naroda, tzv. hrvatsko pitanje, međunarodni intervencionizam u liku visokog predstavnika, te problemi pravosuđa, posebno Ustavnog suda BiH, piše Srpskainfo.

Lideri političkih partija u Srpskoj imaju pravo da se obrate poslanicima u trajanju od po 20 minuta. Na posebnu sednicu pozvani su i lideri HDZ BiH, Dragan Čović i SDA, Bakir Izetbegović, ali je došao samo Čović.

Ova posebna sednica dolazi u trenutku kada vlast u Republici Srpskoj osetno smiruje retoriku i tenzije, govori se o vraćanju u institucije BiH i odgađanju vraćanja nadležnosti RS za period nakon oktobarskih izbora.

Na posebnoj sednici 10. decembra NS RS je usvojila zaključke o vraćanju svih nadležnosti prenesenih sa Srpske na BiH, posebno nadležnosti iz ovlasti pravosuđa, odbrane i indirektnog oporezivanja. Rok je šest meseci, ali nije poznato da je do sada išta od toga urađeno.

Usvojen je predlog da, pored gostiju, na ovoj sednici NS RS mogu da govore samo po dva predstavnika kluba odnosno poslaničke grupe. Šef Kluba poslanika SDS, Miladin Stanić, tvrdi da to nema veze sa demokratijom i da je sve izgubilo smisao. Stanić tvrdi da je povređen Poslovnik, kao i poslanik Nebojša Vukanović.

– U holu me napalo obezbeđenje predsednice Republike Srpske, Željke Cvijanović. To je sramota i po prvi put u istoriji parlamenta. Pustite me da govorim ovo nije vaša prćija. Pred početak sednice, Milorad Dodik mi govori „mrš odavde“. Jesi li ga čuo! Jesi li ga čuo!, galamio je Vukanović u skupštinskoj sali.

