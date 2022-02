DODIK O STRADANJU JEVREJA I HOLOKAUSTU: Ideologija nacizma ostavila stravične civilizacijske ožiljke

Dodik je ocenio i da je važno što su i Srbi deo snaga koje u svetu obeležavaju sećanje na Holokaust i prisećaju se stradanja svojih predaka, prenosi Srpskainfo.

On je naglasio da je jedna nacija i rasa neopravdano smatrala da ima pravo da uništava druge, i to čak do biološkog nestanka takve jedne nacije kao što su Jevreji, ali i Srbi, Romi i drugi.

– Dakle, radi se o ideologiji nacizma koja je iza sebe ostavila stravične civilizacijske ožiljke, rekao je Dodik sinoć novinarima u Banjaluci uoči komemorativne akademije žrtvama Holokausta i obeležavanja Međunarodnog dana jećanja na žrtve Holokausta u Jevrejskom kulturnom centru “Arie Livne”.

On je rekao da je važno što su i Srbi deo snaga koje u svetu obeležavaju sećanje na Holokaust, te se prisećaju i stradanja svojih predaka u nacističkim i drugim logorima poput Jasenovca, ali i na brojnim stratištima kao što su Pag, Šušnjar, Brod, Sajmište…

Predsednik Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva Banjaluka Zoran Pejašinović rekao je da se povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta grad na Vrbasu seća šest miliona nevino stradalih Jevreja tokom Drugog svetskog rata.

– Uskoro ćemo se sećati stradanja Srba u okolini Banjaluke. Narodi koji se sećaju imaju budućnost i zato se moramo sećati. Sećanje se mora njegovati, rekao je Pejašinović.

U Banjaluci je sinoć, u Jevrejskom kluturnom centru “Arie Livne”, održana komemorativna akademija žrtvama Holokausta pod pokroviteljstvom kabineta predsednika Republike Srpske.

Na ovom skupu evocirane su i uspomene na pokojnog Aria Livnea, nekadašnjeg predsednika Jevrejskog kulturnog centra i dugogodišnjeg specijalnog predstavnika i šefa Privrednog predstavništa Republike Srpske u Izraelu.

Događaju, koji je organizovalo Društvo srpsko-jevrejskog prijateljstva Banjaluka, prisustvovali su predsednik Srpske Željka Cvijanović, ministri u Vladi Srpske, vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za vere Dragan Davidović, te brojne poznate ličnosti iz javnog i društvenog života Srpske i Banjaluke.

Kurir.rs