MAJKA DEČAKA S DAUNOM OBJAVILA VIDEO U KOM GA VASPITAČICA SKLANJA SA BINE: "Nisam mislila da će se lagati, decu sam ispisala"

Ceo Balkan šokiran je snimkom nastalim u Dečjem vrtiću Trnoružica u Širokom Brijegu koji prikazuje dečaka s posebnim potrebama kako sedi sam u hodniku, peva i tapše. Prema navodima njegove majke, dečak je bio udaljen sa priredbe za koju se nedeljama spremao i nije mu bilo dozvoljeno da peva s drugom decom.

Majka Dragana Mandić je potom objavila i snimak na kom se vidi kako vaspitačica odvodi petogodišnjeg dečaka, koji inače ima Daunov sindrom.

Iz "Trnoružice" su se jutros oglasili saopštenjem za javnost, gde su u startu naveli "da se obraćaju povodom neistinih navoda gospođe Dragane Mandić koje je iznela 21.12.2022. godine na društvenim mrežama, a koje neistinite navode su kasnije preneli pojedini internet-portali".

Naveli su, u najkraćem, da delatnici vrtića odgovorno tvrde da je gospođa Dragana Mandić netačno i neobjektivno iznela činjenice i opisala događanja na božićnoj priredbi u vrtiću koja se održala 20.12.2022. godine, prenosi Avaz.

Mama Dragana je u vezi s "očitovanjem" mirna.

- Svako ima pravo na svoje mišljenje i Bogu hvala da je tako. Ja samo znam da neću stati i da moje dete niko neće ugrožavati. Mislim da se sve vidi na snimcima i na slikama i sve će se saznati. Ništa još nije ostalo da se ne sazna, a naravno da će direktorka reći svoje - kaže Dragana za Avaz.

Svog sina Jakova i ćerku Ritu je, naglašava, već ispisala iz tog vrtića, kako je to najavila. U celoj priči, kaže, postavlja se pitanje gde je bio asistent malenog Jakova?

- Teta koja je uzela Jakova s pozornice nije njegov asistent. Njegov asistent nije bio uz njega. Mislim, želim da se zna da tete ne želim uvlačiti u sve ovo, one su divne i držale su do Jakova. Ali, zašto je Jakov dva meseca bio bez asistenta? Zašto me o tome niko nije obavestio? Jako sam solidarana osoba i da mi se to reklo, učestvovala bih u tome da se problem reši. Zašto Jakov nije bio u grupiu kada se silazilo na pozornicu, nego je sedeo u krilu vaspitačice koja stažira, nije bio u patikama? Došla sam 15 minuta ranije i pratila sam decu i ranije. I drugi roditelji su videli kako sam ga uzela, rasplakala sam se, a trudna sam i stomak mi je do zuba. Rasplakala sam se kako me sve to pogodilo. Jesu li drugi roditelji videli kako je Jakov sam hteo da se popne na pozornicu. Pustila sam ga i sam je otišao gore. Na kraju krajeva, ako dete nije diskriminisano, zašto asistent koji mu je dodeljen nije bio uz njega. Ponavljam, vaspitačica nije kriva, radi samo šta joj je rečeno, a asistentu očigledno nešto drugo - u jednom dahu priča Dragana.

Spominje slučaj od nekoliko meseci ranije kada je bila priredba za Dane hleba i kada je uz njenog sina bio njegov asistent. Tada je njen sin, kako kaže, celu predstavu izneo bez problema, a tom događaju je prisustvovalo više ljudi i program je bio duži nego za božićnu priredbu.

Moj Jakov će ići u privatni vrtić

- Ne odustajem, naravno, legnem mirno, spavam mirno, u srcu sam mirna. Već jednom sam stvari iz vrtića stavila pod tepih, a da sam tada to rešila do ovog ne bi došlo. Gospođa direktorka je navela da su oni jedini vrtić koji prima decu s posebnim potrebama. Ne. Oni su jedini vrtić koji ima besplatnog asistenta, jer su gradska ustanova. Moj Jakov će ići u privatni vrtić i to će biti besplatno, ali asistenta ćemo morati plaćati. Nije problem. Do sada sam ga slala u taj vrtić, jer su vaspitačice divne i deca su divna, kao i njihovi roditelji. Ali, što je politika vrtića takva kakva jeste i što se vrtić vodi politički, to je druga stvar.

- Nisam mislila da će se lagati na mene i da će govoriti kako sam sve inscenirala. Ja od ovog nemam ništa. Samo želim da moje dete bude prihvaćeno, kao i sva druga deca. I, sve ovo što radim i što ću dalje raditi ne radim radi svog deteta, već i radi svih drugih roditelja koji će imati dete s posebnim potrebama. Svim roditeljima je potrebno ovo što radim - govori ona.

Iznosi kako je dobila neverovatnu podršku javnosti.

- Jako puno mama mi se zahvalilo što borim umesto njih. Bogu hvala da je tako. Ja stati neću. Tražilo se od mene da iznesem kako tražim ostavku gospođe Zdenke. Ja to ne želim. Nikoga ne želim nositi na duši, da neko zbog mene ostane bez posla. Danas je teško vreme. Samo treba da se pormeni, ali i izvini meni i drugim roditeljima! Svi prave greške. Ako je bio problem nedostatka vaspitačica u vrtiću, ako je asistent dobio druga zaduženja, samo je trebalo da kažu - naglašava Dragana.

