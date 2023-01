DA LI ĆE BIH DA UVEDE VIZE RUSIMA: Novi vrući krompir iz Brisela pred Savetom ministara! Kako će glasati ministri iz Srpske

Evropska unija, naime, od BiH traži da kao zemlja kandidat uvede vize za državljane Ruske Federacije, pozivajući se na Izveštaj koji je objavljen u decembru 2022. godine, a gde se navodi da mora uskladiti svoju viznu politiku sa EU.

– U Izveštaju se navodi da BiH i dalje ispunjava kriterijume za liberalizaciju viznog režima sa šengenskim prostorom, te je preporučeno da BiH prioritetno uskladi svoju viznu politiku sa listom trećih zemalja kojima su potrebne vize za EU, posebno onih trećih zemalja koje predstavljaju rizik od neregularnih migracija ili rizik po bezbednost EU – pojasnili su iz Delegacije EU u BiH.

Kako će glasati ministri iz Srpske

Dodali su da od BiH, kao zemlje kandidata, očekuju da u potpunosti uskladi svoje spoljne, bezbjednosne i trgovinske politike sa politikama EU.

– Za dobro funkcionisanje bezviznog režima s EU od BiH se očekuje i potpuna usklađenost sa viznom politikom EU, koja ne predviđa bezvizni režim s Rusijom – istakli su iz Delegacije.

O tome da li će ruski državljani ubuduće moći ući u BiH bez vize odlučiće Savjet ministara, ali i Predsjedništvo BiH, u čijoj nadležnosti je spoljna politika.

Još je nepoznato kako će o tome glasati srpski ministri u Savjetu ministara s obzirom na tradicionalno prijateljske veze Srba i Rusa.

Kako saznaje Srpskainfo, ministri će glasati u skladu s preporukama rukovodstva Republike Srpske, koje će o tome donijeti jedinstven stav.

S druge strane, naši izvori iz diplomatskih krugova ističu da bi odbijanje usklađivanja vizne politike sa EU u budućnosti možda moglo da se obije o glavu građana BiH, ali i Srbije, od koje se, takođe, traži da uskladi svoj vizni režim s Unijom.

Naši izvori ističu da bi EU, ako izgubi strpljenje, u jednom momentu mogla da uvede vize za građane BiH i Srbije za ulazak u Šengenski prostor, pravdajući se time kako nisu usladili svoju viznu politiku s onom koju ima Unija.

– EU će sigurno vršiti neki vid pritiska prema BiH, ali i Srbiji, da naprave otklon od Rusije, pa nije isključeno da i to bude jedan od vidova pritiska – ističe izvor Srpskainfo iz diplomatskih krugova EU.

Čeka se službeni stav

Bivši diplomata Draško Aćimović ističe da je rano govoriti o tome šta bi bilo kad bi bilo, te da treba sačekati kakav stav će zauzeti Savet ministara.

Dogovor stranaka koje čine Savjet ministara BiH bio je, kako dodaje on, da će imati program na osnovu kojeg će funkcionisati na nivou BiH u narednom periodu.

– To pitanje, koje je vezano za vize ruskim državljanima, kao i vezano za to da li može biti kontramjera i kontrareakcija od strane EU, to bi trebalo biti nešto što je u okviru tog programa. Međutim, mi još nemamo nikakvih informacija koji je oficijalni stav Savjeta ministara BiH prema tim pitanjima – kaže Aćimović za Srpskainfo.

Dodaje da iz tog razloga ne može donositi sud kako će reagovati Evropska unija.

