NAJBOGATIJA BOSANKA NASLEDILA MILIONE OD MUŽA, PA NAŠLA 16 GODINA MLAĐEG: Fatalna Sanela se razvela od Britanca i PROFITIRALA FOTO

Najbogatija, a mnogi kažu i jedna od najlepših Bosanki je Sanela Dženkins. Ona je pre tri decenije kao izbeglica iz Bosne i Hercegovine otišla u Veliku Britaniju. U Londonu je završila studije ekonomije i informatike. Na fakultetu je upoznala budućeg supruga, 14 godina starijeg predavača Rodžera Dženkinsa. Venčali su se 1999. u Londonu i dobili dvoje dece.

Tokom studija Sanela je osnovala kompaniju koja se bavila pravljenjem kupaćih kostima. Vremenom je stvorila niz uspešnih kompanija i tako stečen kapital često koristila u filantropske svrhe. Zapadnoj javnosti je najpoznatija po tome što je 2009. izdala Room 23, knjigu fotografija koje je uradila Debora Anderson, a koja sadrži portrete mnogih svetskih zvezda.

„Možemo se seliti na kraj sveta, kao što sam se i ja odselila, ali ne možemo pobeći od sebe. Kultura i karakteri su duboko usađeni u nama i ne može ih promeniti nova adresa stanovanja. Moja deca su veoma privržena Sarajevu i celoj zemlji, kao da su konstantno rasli u BiH. Govore čisti bosanski jezik, tamo imaju vrlo bliske prijatelje“, rekla je Sanela, koja se sa decom posle razvoda preselila u Los Anđeles.

Ona je jednom prilikom pričala i kako se prilagodila životu u Londonu.

„Bogate Londonke uvek su me gledale kao neku naručenu mladu iz istočne Evrope. Nažalost, shvatila sam, družeći se sa ‘social girls’, ako imaš veliki dijamantski prsten, razgovaraće s tobom, tako da sam nabavila dijamantski prsten. Kupio mi ga je moj dragi suprug kojeg je povredilo to kako su me gledali s visine.“

Njen suprug bio je bankar koji je u samo jednoj godini zaradio 75 miliona funti i sklopio unosne poslove za banku Barclays, za koju je radio, a zato što ju je izvukao iz krize, nagrađen je s 30 miliona dolara. U braku su bili 10 godina, a Sanela je iz svega izašla bogatija za 150 miliona dolara, otprilike polovinu suprugovog bogatstva, procenjenog na 380 miliona evra. Bivši supružnici nagodili su se u procesu koji su britanski mediji nazivali najsrećnijim razvodom svih vremena. Nakon tri godine razdvojenosti Sanela i Rodžer razveli su se mirno i u prijateljskoj atmosferi, piše Tportal.

Ona je potom pronašla sreću u zagrljaju Ašera Monroa, s kojim je 2020. u 46. godini dobila treće dete. On je 16 godina mlađi od nje, a razlika u godinama između njega i njenog sina je devet godina.

„Za ženu je jako bitno da je s muškarcem koji razume njenu narav. Moj prvi muž bio je Englez, sada sam s Amerikancem zato što se oni ne boje jake žene. Njima to ne smeta, njima je to normalno'“, otkrila je Sanela za IN magazin.

Nakon razvoda Sanela je nastavila da se bavi preduzetništvom i humanitarnim radom. Druži se sa svetskim facama poput Šona Pena, Eltona Džona i Sindi Kraford. Bila je deo serijala Prave domaćice sa Beverli Hilsa. Bila je na listi 500 najbogatijih ljudi u Velikoj Britaniji.

(Kurir.rs/Zadovoljna.rs)