BRAČNI PAR PROVALIO DRŽAVNU LUTRIJU I ZGRNUO MILIONE Profitirali 6 godina, pa SAVETOVALI i druge kako da dođu do para VIDEO

Džeri i Mardž Selbi živeli su mirnim životom u Evartu, u državi Mičigen, zajedno su podigli šestoro dece i vodili lokalnu prodavnicu. Džeri se brinuo za piće i cigarete, a Mardž je vodila knjige i pravila sendviče.

Radnju su zatvorili posle 17 godina poslovanja, kada je Džeri imao 62, a Mardž 63 godine, piše CBS news.

Jednog jutra 2003. Džeri se slučajno vratio u radnju na uglu i ugledao brošuru za potpuno novu lutriju pod nazivom Vinfall. Džeri je oduvek posedovao "mozak za matematiku". Diplomirao je ovu temu na obližnjem Univerzitetu Zapadni Mičigen. I za samo nekoliko minuta shvatio je da je ovo jedinstvena šansa za bogaćenje. Za, kako sam kaže, tri minuta našao je rupu u državnoj lutriji.

Ta posebna funkcija je nazvana "Rolldown". Za razliku od Mega Millions igara za koje ste verovatno čuli o tome gde se džekpot nastavlja sve dok neko ne pogodi svih šest brojeva i ne osvoji veliku nagradu, u Vinfall-u, ako je džekpot dostigao 5 miliona dolara, a niko nije upario svih šest brojeva, dramatično se povećavaju isplate onih koji su uparili pet, četiri ili tri broja.

NA 1.100 DOLARA POVRAT 1.900

- Rekao sam da ako matematički igram 1.100 dolara, da ću imati jedan pobednički listić sa četiri broja, to je 1.000 dolara. Podelio sam 1.100 sa 56 i došao sam do 18. Tako da sam znao da ću imati 18 ili 19 pobedničkih listića sa 3 broja i to je po 50 dolara. Sa 18 sam dobio 1.000 dolara za listić sa 4 broja, a dobio sam 18 listića sa 3 broja vrednih 50 dolara svaki, tako da je to 900 dolara. Tako sam uložio 1.100 dolara i dobio sam povrat od 1.900 dolara - pričao je on.

Kada je najavljeno smanjenje, Džeri je krenuo u akciju. Kupio je 3.600 dolara u kartama za Vinfal i osvojio 6.300 dolara. Zatim je uložio 8.000 dolara i skoro ga udvostručio.

RAZBIO LUTRIJU MIČIGENA

Džeri je u tom trenutku rekao Mardž šta radi "Mislim da sam razbio lutriju države Mičigen", rekao je on.

Uskoro su Džeri i Mardž Selbi počeli da igraju za stotine hiljada dolara. Džeri je osnovao korporaciju G.S. Investment Strategies. Pokazao je hrpe knjiga rekorda u kojima su bili navedeni njihovi dobici.

Pozvali su porodicu i prijatelje da podele svoj, pa, neočekivani prihod, prodajući akcije u korporaciji za 500 dolara po komadu. Do proleća 2005. Džerijev klub je imao 25 članova. Među onima koji su bili voljni da iskoriste sreću bila su tri državna vojnika, direktor fabrike i potpredsednik banke. Igrali su Vinfall 12 puta, osvojivši milione. A onda je Mičigen iznenada ugasio igru. Nakon toga našli su slične igre na sreću u Masačusetsu, koja se zvala "Cash Vinfall", piše Espreso.

Tada su Džeri i Mardž Selbi razvili rutinu koju su nastavili u narednih šest godina, vozeći 1500km do Masačusetsa svaki put kada je došlo do pada i kupujući stotine hiljada karata u dve lokalne prodavnice. Onda su se sakrili, ne u nekom otmenom apartmanu u visokokvalitetnom hotelu, već u sobi u Red Roof Inn, ručno sortirajući karte 10 sati dnevno, 10 dana za redom.

Ali 2011. godine, Boston Globe je dobio dojavu i otkrio da se na određenim lokacijama u Masačusetsu karte za Cash Vinfall prodaju u izuzetnom obimu. Izveštaji lista otkrivaju da su dve grupe dominirale Cash Vinfall-om: Selbi banda iz Evarta, Mičigen, i njihova konkurencija, sindikat koji predvode matematičari sa MIT-a, Masačusetskog tehnološkog instituta. To su bila deca dovoljno mlada da budu Selbijevi unuci. Članci Boston Globea izazvali su senzaciju, izazivajući sumnju da je igra nameštena.

POKRENUTA ISTRAGA

Državni blagajnik Masačusetsa je zatvorio igru Cash Vinfall i pozvao na istragu. Predvodio ga je tadašnji državni inspektor Greg Salivan.

- Kada smo se uključili, percepcija javnosti je bila da mora postojati neka vrsta organizovanog kriminala ili javne korupcije da bi se objasnilo kako se sindikati klade na milione dolara na državne lutrije. Zaista smo pogledali ovo, tražili korupciju. Koristili smo sudske pozive, pregledali dokumente, intervjuisali desetine ljudi da bismo to detaljno pogledali sa hipotezom da se dogodilo nešto nezakonito. Nisam bio iznenađen. Bio sam zapanjen što su ovi genijalci matematičari pronašli način da legalno dobiju na državnoj lutriji i zarade milione od toga. I država se veoma obogatila. Država je zaradila 120 miliona dolara - rekao je Salivan.

Džeri i Mardž Selbi zaradili su više od 26 miliona dolara za devet godina igranja na lutriji. U Evartu, Selbiji su svoje dobitke iskoristili u praktične svrhe, renovirajući svoj dom i pomažući šestoro dece, 14 unučadi i 10 praunučadi da plate svoje obrazovanje. I dalje se okupljaju sa članovima svoje lutrijske grupe. A milioni dolara u tiketima za Vinfal zamenjeni su pokerom sa prijateljima.

