PROPAO BOSANSKI HULK KOJI JE OBORIO BIKA: Prete mu zatvorom, a on se bori da prehrani 5 DECE! Evo šta sad radi i koliko zarađuje

Hamdija Ramulj iz Viteza, zvani "Bosanski Hulk" postao je popularan na društvenim mrežama jer je tvrdio da je najjači čovek u Bosni i Hercegovini.

Na jutjubu je objavljivao snimke na kojima se vidi kako demonstrira svoju snagu. Tako je po ciči zimi i u snegu samo u donjem vešu brijao i umivao u šumi, ubio je bika, a kazao je jednom prilikom da u teretanu nije išao.

Međutim, kako je ispriičao za Jutjub kanal u emisiji kod Srećka Stipovića, sve je propalo, primoran je da se snalazi i svakodnevno bori da prehrani porodicu.

Otac je petoro dece, do skoro je radio u šumi, sekao drva, međutim, sada mora da taksira.

Dodatni problem predstavlja i policija jer ne može da namiri porezne obaveze, a i nezakonito je radio u šumi. Hamdija nema završenu školu, samim tim ne može da se prijavi ni kao porezni obaveznik.

Kako je ispričao, želeo bi i da plaća porez i da mu se vodi radni staž, ali veliki problem predstavlja pronalazak posla.

- Moram nešto da radim, slomila me i šuma, prete mi zatvorom. Ako me uhvate da radim na crno 500 maraka je kazna. Ne daju mi da se osiguram, da mi ide staž. Hteo sam da kupim kombi, da idem da vozam Arape kao turiste, da se učlanim u agenciju - započinje priču Hamdija.

Kada je reč o taksiranju, kaže da svakakvog naroda ima, ali je zarada slaba.

- Nije loše, ima svakakvih. Ustao sam u pet, do devet sam zaradio 10 maraka. Moram nešto da radim. Ne mogu u šumu, otići ću u zatvor. Mogao sam upisati u školu, jedino preko veze neko da mi sredi. Šta da radim, bolje mi je i da taksiram nego da idem u zatvor. Ne daju mi u šumu, sebi sam napravio Jutjub, a oni mi prete zatvorom jer sam objavljivao te snimke - priča Hulk.

Dnevno zaradi 20 maraka, ali to mu nije dovoljno da prehrani svoju mnogobrojnu porodicu. Kaže da ni njegova supruga ne radi.

- Sad sam napravio i vizit karte, da me zove ko god treba i malo dalje relacije jer je to skuplje, pa da zaradim više. Deset ode za gorivo, deset meni. Šta ja mogu sa tim?! Ali i ovo što radim je nezakonito, odmah su mi rekli - radi dok te ne uhvate.

- Kupio sam 300 pilića, to su mi ljudi na TikToku pomogli, ali i to sam propao. Šta god da sam probao - propao sam. Četiri ovce su mi krepale, četiri koze su mi krepale - kaže Hulk.

Hamdija tvrdi da se mnogima obratio za pomoć, ali da ništa nije dobio.

- Ljudi mi kažu, ajde Hulk, hoćemo da se tučemo. Pa nisam ja Hulk, nisam budala, snimak je to tako bio. Treba da zaglavim zatvor, a moja deca nemaju da jedu. Ja im kažem da sam porodičan čovek, koji samo hoće da izvede decu na pravi put - kaže Hamid.

I pored svih nedaća koje su ga zadesile, ne krije osmeh sa lica. Priča i da ima onih koji ga vređaju po društvenim mrežama, ali i da je među decom postao jako popularan.

- Kada me deca vide, viču "Eno Hulka", i zaustavljaju me. Planiram da ugasim TikTok, znaš kako je to, žene mi šalju bezobrazne slike, počinju se skidati. Ne znam zašto ne ukinu tu društvenu mrežu - ispričao je Hulk.

On je istakao da mu je cilj da se samo bori za svoju porodicu.

