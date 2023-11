POŠLI OSMAN I SALKO U HAMBURG, KAD USPUT 1.000 OVACA, NIĐE ČOBANA! Ukrali 2 jagnjeta pa liftom na 5. sprat a onda naišla komšinica

"Nismo kupili, mi smo ukrali dva janjeta", šokirao je već prvom rečenicom Salko, nekadašnji bosanski gastarbajter u Nemačkoj, koji je opisao nesvakidašnju avanturu iz mlađih dana sa drugarom Osmanom u Hamburgu!

Elem, došao mu Osman u goste u Hamburg i njih dvojica pošla malo da se provozaju unaokolo njegovim prvim kolima...

- Hamburg ti je ko Hamburg ko Bosna, mi šetali, pase 1.000 ovaca, niđe čobana... Kaže meni Osman: Salko, viđe dobrih janjaca, a ja pitam šta bi ti? On kaže ajmo ukrast dvoje... i on uhvatio dvoje, seo pozadi i držao im usta da ne bleče... a kad smo došli u Hamburg, bio mrak a ja sam stanovao peti sprat... Pitam gde ćemo klat, on kaže kod tebe u stanu... Kako u stanu, kaže on lako! Mi u lift, ko god otvori vrata, đe god stane lift, nas narod vidi, samo se krste i bježu od nas. Došli na peti, kod mene u stan, ja sam tad bio oženjen Crnogorkom, ona me pita đe ćeš sa tim... Đe ću, pa u kupatilu?!

I dok sam ja ono klao, ono drugo blečalo... Sutra ujutru zove mene komšinica, bila iz Modriče, jedna muslimanka, i kaže: Meni se Salko prikazalo... Šta ti se prikazalo?.... Kaže, bleči ovca, a kako će ovca blečati, a šta ću, jesam li poludela, nisam, čujem bleči...

- Ja ćutim, samo se smejem, a ovaj moj Osman stoji tamo iza mene, čeka s kožama i drobovima u kesama da bacimo - ispričao je Salko, darovit za pripovedanje!

Ceo region slušao je i gledao u neverici ne mogavši da zaustavi smeh...

Kurir.rs/SĐP/Facebook Novi Grad info