MUZIČAR UHAPŠEN ZBOG ŠVERCA LJUDI: Sa instrumenata prešao na taksiranje, pa u KRIMINAL - Vozio migrante do italijanske granice

Zbog krivičnog dela krijumčarenja ljudi Opštinsko državno tužilaštvo u Metkoviću podiglo je optužnicu protiv slovenačkog taksiste i muzičara Davida C. (33) iz Kopera.

On se tereti da je prema dogovoru sa, za sad nepoznatom osobom, 12. septembra prošle godine u dubrovačkom prigradskom naselju Osojnik u svoj "ford mondeo" ukrcao četvoricu državljana Kine koji su u Hrvatsku nezakonito ušli s teritorije susedne Bosne i Hercegovine pešice i van službenog graničnog prelaza.

Za iznos od 4.000 evra prevezao ih je do Trsta i, prema optužnici, već dan kasnije na istoj lokaciji u Osojniku u svoj "ford mondeo" pulskih registracija ukrcao novu četvoricu kineskih državljana koji su na istovetan način ušli u Hrvatsku, takođe bez uslova za boravak u Hrvatskoj ili nekoj od zemalja Šengena. I njih je za istu "naknadu" trebalo da preveze do Trsta. Ali, do odredišta nisu stigli jer su Slovenca u Ravči kod Ploča i ulaska na Dalmatinu tokom rutinske kontrole zaustavili službenici PU dubrovačko-neretvanske.

Nezvanično se saznaje da je David C izjavio da je na poziv nepoznate osobe došao u Mokošicu gde mu je ponuđeno da obavi prevoz stranih državljana. Pristao je pa je dan kasnije, prvi put, ukrcao dve muške i dve ženske osobe, a dolaskom na Jadransku magistralu kod Dubrovnika ta mu se osoba javila mobilnim telefonom i rekla ”Napred je sve čisto, možeš da voziš”.

Tako je i bilo, a sve do Trsta ista osoba ga je nazvala više puta i govorila mu o stanju policijskih patrola duž rute vožnje. Po dolasku na odredište, isplaćen mu je ugovoreni honorar, da bi ga ista osoba na povratku iznova nazvala i ponudila novi prevoz. Pristao je i to da obavi, ali su ga prema optužnici koju potpisuje metkovski opštinski državni tužilac Vlado Žderić, nakon drugog ukrcavanja putnika u Osojniku, tokom prevoza druge četvorice kineskih državljana zaustavili i uhapsili policijski službenici Mobilne jedinice Jug.

Optužnica je u fazi potvrđivanja, a nakon toga se očekuje i sudska presuda. Ali, kakav god bio ishod i presuda, činjenica je da je taksisti zbog 4.000 evra propao unosan posao po Istri gde mu je prebivalište u Bujama.

