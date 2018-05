ZAMENA BEBA U CRNOJ GORI NIJE BILA SLUČAJNA? Podneta krivična prijava protiv medicinske sestre

Iz te ustanove su saopštili da osnovano sumnjaju da se radi o sabotaži, a ne o slučajnom propustu.

"Takođe je, ovim povodom, razrešena dužnosti načelnica i glavna sestra Odeljenja i protiv njih su kao i protiv, spornog dana, dežurnog lekara-neonatologa, pokrenuti disciplinski postupci" rekli su.

"Za sada je utvrđeno da nije došlo do sistemske greške već do nesavesnog rada pojedinca. Da je medicinska sestra ispoštovala procedure i protokole KCCG vezane za otpuste porodilja i novorođenčadi, ovakav propust, koji je naneo veliku štetu našoj ustanovi, a što je najvažnije, uznemirio javnost, ne bi bio moguć. Još jednom napominjemo da ovaj incident do sada nije zabeležen u KCCG. Uveravamo javnost da će svi odgovorni biti najstrože sankcionisani", istakli su iz te ustanove.

Porodilja je juče iz Kliničkog centra (KC) otpuštena kući sa tuđom bebom. To je primetio njen suprug, posle čega je taj bračni par, otišao u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo KC, vratio tuđe novorođenče a svoju devojčicu poveo kući.

Kurir.rs/ Vijesti.me

Foto: Beta/Milan Obradović

Kurir

Autor: Kurir