ŠOK PRESUDA U SLUČAJU DRŽAVNI UDAR: Dikiću i svim optuženim Srbima preti kazna do 5 godina, Rusima do 15, a Mandiću i Kneževiću do 8 godina zatvora

Specijalno veće Višeg suda u Podgorici danas će izriče presude optuženima za "državni udar", liderima opozicionog Demokratskog fronta i ostalim optuženim u tom predmetu.

Već od 8 časova, sat pre planiranog izricanja presude oko zgrade Višeg suda su pojačane mere policijskog obezbeđenja, dok je Njegoševa ulica zatvorena, prenose podgorički mediji.

Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, u podgoričkom Višem sudu počelo je 6. septembra 2017. a završeno 28. marta ove godine.

Optužnica je podignuta protiv ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, opozicionih političara Andrije Mandića i Milana Kneževića, zatim Bratislava R. Dikića, Predraga S. Bogićevića, Nemanje M. Ristića, Miloša G. Jovanovića, Srboljuba T. Đorđevića, Kristine R. Hristić, Branke J. Milić, Milana Ž. Dušića, Dragana M. Maksića i Mihaila M. Čađenovića.

Prema navodima optužnice specijalnog tužioca, Šišmakov i Popov izvršili su krivično delo - terorizam u pokušaju, a Dikić, Bogićević i Ristić krivično delo - terorizam u pokušaju putem pomaganja. Oni i svi ostali optuženi su za stvaranje kriminalne organizacije. U optužnici piše da su Šišmakov i Popov organizovali kriminalnu grupu i vrbovali ostale članove radi sticanja nezakonite dobiti i moći, nasilnog rušenja vlasti i proglašenja izborne pobede

Demokratskog fronta i sprečavanja Crne Gore da pristupi NATO alijansi.

Mandiću, Kneževiću i Mihailu Čađenoviću prete kazne zatvora od jedne do osam godina, optuženim srpskim državljanima do pet godina a ruskim od tri do 15 godina. Ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov optuženi su za više krivičnih dela, pa im jedinstvena kazna može biti i veća, pišu Vijesti.

Član Predsedništva Demokratskog fronta (DF) i jedan od optuženih za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 16. novembra 2016, Milan Knežević očekuje da će on, Andrija Mandić i njihov kolega Mihailo Čađenović u slučaju osuđujuće presude biti uhapšeni danas. On je ponovio da funkcioneri Demokratskog fronta neće dozvoliti da budu odvedeni u zatvor.

"Od nalogodavaca presude možemo očekivati isključivo nastavak obračuna sa nama koji uključuje hapšenje na sam dan izricanja zatvorske kazne. U tom pravcu smo preduzeli nužne mere samoodbrane. Spremni smo da zajedno sa našim najvernijim ljudima pružimo svaki vid otpora u slučaju hapšenja", rekao je Knežević za Vijesti.

Knežević i Mandić u više navrata su ranije ponavljali da je ovo politička presuda iza koje stoji deo najviših državnih zvaničnika.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Vijesti.me

Kurir