GOJKO RAIČEVIĆ NAKON PUŠTANJA IZ PRITVORA: Ovo je zavera policije, sudstva i tužilaštva! (VIDEO)

On je po izlasku sa saslušanja kazao da je ovde nesumnjivo reč o zaveri Policije, Sudstva i Tužilaštva, kojom koordiniše Američka ambasada u Crnoj Gori, i istakao da nije slučajno što su baš juče uhapšeni Dražen Živković i on. To je najavila i američka otpravnica Džudi Kuo, koja je neizostavan faktor nekih medija, koji su već juče crtali mete, i odredili koje su to krivične odredbe.

"Nakon hapšenja mlade koleginice Anđele Đikanović, ja sam svojim prijateljima rekao, sledeći sam ja, kao što njeno hapšenje nije bilo slučajno, ništa nije slučajno, jer je tu 'super' NATO antihibridni tim sa raznoraznim forenzičkim metodama, koji sa određenim analitičarima iz Srbije, crtaju mete portalu IN4S",kazao je Raičević.

Raičević je pričao o pitanjima koja su postavljena premijeru Markoviću, od strane redakcije IN4S, na koja nisu dobili odgovor, za koja urednik IN4S smatra da su ubrzali ovo hapšenje.

Raičević je kazao da je o vesti zbog koje je priveden i pritvoren o eksploziji u Vili Gorica, dobio potvrdu od dva različita izvora, te da je i pored toga oprezno na kraju naslova stavljen i znak pitanja, i da je nakon objavljenog demantija UP i to objavljeno, te u tom smislu ispoštovan novinarski standard.

