PORUKA REKTORA CETINJSKE BOGOSLOVIJE: Nema povlačenja ni za pedalj, nema kompromisa! (VIDEO)

Srpska Pravoslavna Crkva nikada nije objavila da će da ruši državu, dok je, podestio je otac Gojko Perović, vladajuća partija najavila da će osnivati crkvu i to je uzrok današnjeg stanja u Crnoj Gori.

"Nema nikakvih dogovora, pregovora, kazao je Perović ističući da je "Sekularna država nešto najbolje što država može da bude". On je podsetio na Ustav Crne Gore po kome su crkva i država odvojene.

"Neka niko nikoga ne dira. Možemo da se poštujemo, možemo da sarađujemo, kako da ne, ali da se niko nikome ne meša. Srpska Pravoslavna Crkva, ni jedna njena eparhija nije ni na kakvom saboru, nije ni na jednoj liturgiji objavila da će osnivati partiju, da će da uđe u Vladu, niti će da rušiti državu. A, Boga mi, vladajuća partija je objavila da će osnivati crkvu. Zato smo došli do ovog Zakona", rekao je Perović.

Povodom optužbe da su protesti politički, Perović kaže da je tako, a objasnio je i zašto.

Отац Гојко: И зато нема ниједнога педља испод повлачења, никаквих компромиса, никаквих договора, преговора... pic.twitter.com/pq6RSsuDQJ — 🇷🇸☦🇷🇸Деспот из Осата🇷🇸☦🇷🇸 (@Osaticanin1426) February 5, 2020

"U Skupštini su političari izglasali jedan loš Zakon, mi se obraćamo relevantnim političkim adresama da to reše, i ovo može biti rešeno samo politički. Ili će Ustavni sud nekim čudom presuditi drugačije nego što svi očekujemo, ili će Skupština izglasati neki drugi Zakon ili će Vlada nešto uraditi. Dakle, sve je od početka do kraja tema politika. Ali treba dobro razlikovati uzrok i povod", rekao je rektor.

On je istakao da je uzrok okupljalja naroda nešto temeljno, jer ne želi da se na njega obruši loša politička odluka.

"Mi, kao crkva, našli smo se na udaru jedne loše političke odluke, jednog Zakona koji je donet bez dovoljno transparentnosti, Zakon o slobodi veroispovesti je antiustavan i diskriminacioni", istakao je.

"Priroda naših skupova je crkvena. Na našim skupovima poručujemo, mičite sa nas ovo političko ruho koje ste nam nabacili, a koje se zove antisekularni zakon, anitiustavni zakon. Član 14 Ustava kaže da su crkva i država odvojene. To znači da organizaciono, u prirodi svojoj, jedna drugoj ne treba da se mešaju u unutrašnje poslove. Ne samo da su po Ustavu odvojene, već su slobodne u vršenju svojih crkvenih poslova. To je Ustav Crne Gore, a Zakonom hoće da država preuzme hramove, pa kad ih preuzme da ona određuje šta će sa njima biti, kada će se otvarati vrata. Zamislite da država raspravlja kako se vrši liturgija, gde stoji đakon, kad ulazi Vladika. Probali su da objasne kako neće, ali ne, i njihovi su se istrčali u izjavama. Dakle država hoće da preuzme crkvenu imovinu pa da njome raspolaže što je antiustavno. A, ako je nešto antiustavno, ne treba ni pričati koje su mu još mane", rekao je Perović. Država ne može da ima svoju crkvu

Rektor je istakao da je povod za okupljanja Zakon, a uzrok kongres vladajuće partije prošle godine na kome je rečeno da će oni da "obnove, formiraju crkvu".

"Partija, sekularna, građanska hoće da osnuje, formira crkvu i onda imate predsednika koji to kaže, pa članove glavnog odbora. To je partijski program. Nije se ovo slučajno desilo. Namerno su napravili ovakav nakaradni Zakon da bi sproveli onakav nakaradni partijski program koji kaže 'mi hoćemo državnu crkvu'. To je temeljni uzrok ovih naših dešavanja. Ustav propisuje da smo mi građanska država, sekularna , i da država ne može imati državnu crkvu, to je po ustavu", zaključio je Perović.

Kurir.rs/Sputnjik

Foto: Printscreen Youtube

Kurir