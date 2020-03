NEVREME U CRNOJ GORI: Mnogi letovi preusmereni, najgore prošlo Cetinje!

Otkazan je let od Beograda do Podgorice i od Podgorice do Beograda, objavljeno je na sajtu Aerodroma.

Zbog velikog nevremena u Boki, letovi od Beograda do Tivta i od Moskve do Tivta preusmereni su na podgorički aerodrom.

Avion iz Ljubljane nije sleteo u Podgoricu, već je upućen na alternativni aerodrom Beograd, saznaje Beta.

Lokalni mediji navode da je nevreme na Cetinju uzrokovalo niz problema na gradskom području.

Direktorat za vanredne situacije pozvao je ranije danas građane da prilagode aktivnosti meteorološkoj situaciji, jer se očekuje obilna kiša, naročito u centralnim i južnim delovima Crne Gore.

Prema navodima Direktorata, obilna kiša će u planinskim predelima biti praćena jakim južnim vetrom koji će ponegde imati i olujni karakter, a očekuje se i grmljavina.

Kurir.rs/Beta Foto: Fonet

Kurir