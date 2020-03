NE ZABORAVITE NAS U CRNOJ GORI: Andrija Mandić apeluje na predsednika Vučića da pomogne u borbi protiv korona virusa

Pismo prenosimo u celosti.

"Poštovani Predsedniče Srbije,

Koristim ovu priliku da Vas zamolim da Vaše veoma dobre međunarodne odnose sa Kinom i drugim velikim državama, kao i potencijale sa kojima raspolaže država Srbija stavite jednim delom i u funkciju borbe protiv korona virusa u Crnoj Gori, kao što ste to, krajnje odgovorno i državnički, uradili u odnosu na Republiku Srpsku. Kao što Vam je poznato, u Crnoj Gori svaki treći građanin je srpske nacionalnosti, a ja Vam se danas obraćam kao predsednik jedine parlamentarne stranke koja u svom programu i nazivu nosi srpsko ime i koja je članica najjačeg političkog saveza u ovoj zemlji - Demokratskog fronta. Pozivam Vas da, u skladu sa mogućnostima, a imajući u vidu i situaciju u kojoj se nalazi i Srbija, pomognete Crnoj Gori kako bi se što uspešnije borili sa ovom pošašću.

Naime, posebno je teška situacija na severu Crne Gore, koji je zbog dugogodišnjeg ekonomskog zaostajanja i siromaštva, ovih dana suočen sa nedostatkom neophodne medicinske opreme za borbu protiv Korona virusa.

Imajući u vidu da u tim opštinama srpski narod čini dominantan dio stanovništva, cijenim da bi država Srbija mogla značajno da pomogne u ovim teškim trenucima. U Pljevljima, Bijelom Polju, a i u čitavoj Crnoj Gori nedostaju respiratori, testovi, zaštitne maske, rukavice, sredstva za dezinfekciju…

Vaša pomoć ne bi pomogla samo srpskom narodu, nego svim narodima i građanima Crne Gore, koji znaju da u Srbiji uvek imaju samo prijatelja".

"Gospodine predsjedniče,

Ovo su ona vremena u kojima smo upućeni na najbliže, a Srbija to jeste. Ovom prilikom, takođe, želim da Vam se zahvalim za to što Srbija snabdijeva Crnu Goru prehrambenim proizvodima. Hiljade tona robe široke potrošnje svakog dana iz Srbije dolazi u Crnu Goru i tako se obezbeđuje sigurno snabdevanje za svaku porodicu u našoj zemlji. Ova bratska pomoć i solidarnost nas u potpunosti podsećaju na one teške dana kada je Crna Gora bila pogođena strašnim zemljotresom 1979. godine i kada bratska Srbija nije dozvolila da bilo šta fali ili nedostaje građanima Crne Gore".

