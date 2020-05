ŠAMAR MARKOVIĆA SRBIMA IZ BIH: Republika Srpska nije država, kao građani BiH mogu da dođu!

Marković je prije dva dana rekao da je kriterijum za ovu odluku bilo najviše 25 obolelih u odnosu 100.000 stanovnika čime je objasnio najavljeno otvaranje granica za građane 9 zemalja: Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Poljske, Češke, Mađarske, Albanije i Grčke.

To, u Crnu Goru bi, prema ovom kriterijumu, mogli ulaziti državljani najmanje 19 zemalja kod kojih na 100 hiljada stanovnika ima 25 ili manje osoba zaraženih koronavirusom – među njima i građani BiH!

Prema podacima sa sajta Worldmeters, u Crnu Goru bi mogli ulaziti državljani Slovenije koja na 100 hiljada stanovnika ima jednog zaraženog, Hrvatske gdje su dva zaražena na 100 hiljada stanovnika, Slovačke (3), Albanije (7), Švicarske (7), Norveške (8), Austrije (8), Njemačke (12), Kosova (12), Grčke (13), Danske (14), Mađarske (15), Luksemburga (16)...

Shodno kriterijumu Instituta za javno zdravlje u Crnu Goru mogu da uđu i državljani Bosne i Hercegovine gde je u odnosu na 100 hiljada stanovnika zaraženo 17 osoba. Međutim, BiH je izostavljena sa prvobitnog spiska zemalja čijim državljanima Crna Gora otvara granice, a na spisku se nalazi Češka gde su, poređenja radi, zaražene 23 osobe na 100 hiljada stanovnika.

Crnogorski zvaničnici najavili su da bi do početka juna i najavljenog otvaranja granica moglo doći do revidiranja spiska. To je dao naslutiti i današnji istup premijera Duška Markovića u crnogorskom parlamentu koji je odgovorio na pritužbe opozicije da je mera Vlade Crne Gore usmerena na građane Srbije i Republike Srpske.

"Govori se o ugroženosti Srba iz BiH. RS nije država, to je dio Bosne i Hercegovine, a građani RS će kao državljani Bosne i Hercegovine po ovom kriterijumu moći dolaziti u Crnu Goru", odgovorio je Marković.

