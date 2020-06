MITROPOLIT AMFILOHIJE: Oni koji kažu "Nikad više 1918!", priželjkuju okupaciju Crne Gore! (VIDEO)

„Da vratimo utamničenog Petra Drugog Lovćenskog Tajnovidca iz ono paganskog mauzoleja u crkvu koju je on sagradio i projektovao za svoga strica Svetoga Petra i za svoj grob. On je ostavio prokletstvo na svoje Crnogorce ako ga tu ne sahrane. Onda su mu rekli bili čak i njegovi glavari — „Pa doći će Turci glavu da ti posijeku“. A on je odgovorio — „Ja vam rekoh, prokleti bili ako me ne sahranili“, podsjetio je vladika.

On je tokom besede na Miholjskoj Prevlaci primetio da sada neki u Crnoj Gori uzvikuju — „Nikad više 1918“, što, kako kaže, znači nikad više jedinstvo od okupatora, sloboda i oslobođenje.

„Da (umesto toga) kažu nikad više 1916. kada je Austrougarska okupirala Crnu Goru. Kada je nesrećni i veliki kralj Nikola kapitulirao i napistio i svoju vojsku i svoj narod, i otišao nekud za Francusku pa se posle čudio što neće Crnogorci da ga prime, nego su glasali posle da on bude smijenjen. On je sam sebe smijenio tim činom. Odrekao se onoga u što je ugradio bio sav svoj život tokom 60 godina njegovog vladanja. Vlastoljublje je najopakija bolest koja vlada do današnjega dana“, kazao je mitropolit.

On je ocenio da su na odluku kralja Nikole da 1916. godine kapitulira crnogorska vojska nažalost uticali njegovi sinovi koji su bili austrofili i germanofili, i koje jednostavno nije bilo briga.

„Namesto da je i ta vojska otišla sa njegovim unukom Aleksandrom preko Albanije na Krf. Ipak jedan veliki broj oko 2.500, među kojima su većina bili Bokelji, su ipak otišli zajedno sa srbijanskom vojskom na Krf i posle 1918. godine došli da oslobađaju Crnu Goru, a ovi sada kažu nikad više to oslobođenje. Što znači da kapitulaciju treba da slavimo. 1916. godinu koja je najsramniji čin Crne Gore i crnogorske vojske. Nikada crnogorska vojska nije kapitulirala, a 1916. je kapitulirala“, kazao je mitropolit.

Vraćajući se na priču o obnovi Njegoševe kapele na Lovćenu, on je poručio da sadašnji mauzolej na Lovćenu treba da ostane, ali da Njegoš treba da se vrati u svoju crkvu i da se obnovi crkva onakva kakva je bila prvobitna, i kakva je bila i obnovljena 1920. godine nakon što su je austrougari srušili.

Podsetio je i da je Sveti vladika Nikolaj obraćajući se na Lovćenu kralju Aleksandru Karđorđeviću po obnovi Njegoševe kapele kazao: „Na koljena Vaše visočanstvo, nalazimo se na krovu naše države!“

