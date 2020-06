REKTOR CETINJSKE BOGOSLOVIJE PORUČIO DIREKTORU POLICIJE: Ne pristajemo na mržnju i sukobe na koje nas navodite

"Veselin Veljović je danas krenuo da priča kako se crkva kako je pravoslavlje navodno ugroženo i kako smo mi četnici, partizani i ne znam šta sve. Nije pravoslavlje navodno ugroženo nego je njegova priča navodna koja nas navodi na mržnju i sukobe na koje mi ne pristajemo", rekao je Perović, obraćajući se građanima ispred Crkve Svete Petke u Pljevljima, nakon završene litije.

On je reagovao na izjavu Veljovića da su "navodna odbrana ugroženog pravoslavlja, nasrtaji na ustavno uređenje Crne Gore kao građanske države, povampirenje četništva, snaženje desničarskih pokreta ozbiljna bezbednosna pretnja regionu".

Otac Gojko Perović uputio je poruku i crnogorskim vlastima.

"Poručujem predstavnicima vlasti ovo držve koji su danas našli da kažu da mi kao Crkva napadamo državu. Ako neko napada ovu državu onda je to na prvom mestu onaj koji ne poštuje Ustav ove zemlje. Predsednik Crne Gore Milo Đukanović napada državu jer krši Ustav koji kaže da su Država i Crkva odvojene, a on navalio da pravi crkvu kao predsednik države. Krši ustav premijer Duško Marković kada nudi da zamrzne primenu Zakona. To tako lepo zvuči ali to nije upisano ni u jedan propis ove zemlje. Nemoj da nam nudiš premijeru ono što dobro znaš da ne može da funkcioniše...", rekao je Perović, prenose Vijesti.

Otac Gojko je, takođe, pozvao nadležne u državi da kažu zbog čega su odlučili da proteraju pljevaljskog sveštenika Sašu Janjića iz Crne Gore.

"Iz naseljenog mesta se progoni neko ko učini nešto nemoralno, nešto što ne priliči ljudima, neko ko se bavi prvljavim poslovima, taj se proganja pa se pitamo zašto proganjaju oca Sašu Janjića za ona krštenja ili blagosiljane slavske kolače ili za ono što je opojao pokojnike u Pljevljima ili za ona venčanja koja je obavio", rekao je otac Gojko.

"Ja ću vam reći da je na oca Sašu pao teret toga što neće mitropolit Amfilohije, episkopi Atanasije i Joanikije da pođu na šalter i da prijave SPC kao da postoji od jutros. Možemo da se evidentiramo, ali da nas registruju kao da smo tek danas nastali na to poniženje ne pristajemo i to je ona tačka ovoga zakona koja ovaj zakon čini antiustavnim i diskriminatorskim i mi nećemo pristati da se takav zakon primenjuje dok smo mi živi i dok smo građani Crne Gore.

Da pregovaramo hoćemo. Oko čega ćemo da pregovaramo, oko načina neka smisle kako da kažu izvinite pogrešili smo, napravili smo zakon koga nema u Evropi i na svetu taj Zakon ne može da se primenjuje. Taj zakon polovinu građana ove države stavlja u drugi red i hoćemo da napravimo bolji zakon. Neka se dogovore kako će to da kažu. Nudimo im bočna, srednja i zadnja vrata neka vide kuda će da izađu iz prostorije u koju su sami uvalili", istakao je otac Gojko Perović.

Kurir.rs/Sputnjik

Kurir