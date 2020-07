SKANDAL NA CRNOGORSKOJ TV: Voditelj rekao da je Hitler bio inspirisan Svetim Savom, a da Obilić nije ni postojao

U razgovoru sa doktorom Miodragom Carom Pavličićem o podršci koju su lekari dali SPC i litijama, Šuković je, između ostalog, rekao:

"Ako 50 lekara ide da podrži jednu versku zajednicu koja sebe definiše kao svetosavsku, onaj ko je malo više pročitao o korenima svetosavlja zna da su njihovi duhovni oci Dimitrije Ljotić, Ava Justin i Nikolaj Velimirović, a sve što su oni govorili je u suprotnosti sa tim učenjem... Nikolaj Velimirović je kazao da je najstariji nacionalizam na svetu nacionalizam koji je uspostavio Sveti Sava i koji je poslužio Adolfu Hitleru kada je gradio koncept nacional-socijalizma... i 50 lekara ide to da podrži!", negodovao je voditelj.

I nije se tu zaustavio.

"Moram da kažem da Kneževa večera ili da je Miloš Obilić ubio cara Murata, to su gluposti, to su neistine. Nije bilo ni Obilića ni 9 Jugovića, naučite da živite sa tim. Zar nije bolje, uz rizik da vas mrze, reći istinu koja će jednog dana doći do svesti ljudi nego podržavati lekare u nečemu za šta podrške nema", pitao se Šuković.

U daljem toku razgovora, doktor Carević je odgovarao na pitanja o inkluziji Srba u crnogorsko društvo, o dešavanjima u Budvi i vodi li se antisrpska politika u Crnoj Gori.

