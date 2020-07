NI METAR MAJKO Ovako je policija Crne Gore privela ženu oficira zato što su podržali litije! Narod je pozdravio aplauzom

Oni su uhapšeni zbog navodnog pranja novca, a što se odnosi na njihovo imovinsko stanje, tačnije: pripadnici SPO od supružnika Kasalica tražili su da im objasne odakle im novac za garsonjeru i automobil, kao i imovinu stečenu tokom tri decenije braka.

Nakon mučnog desetočasovnog saslušanja, predsedniku Sindikata Odbrane Vojske Crne Gore oficiru Zdravku Kasalici i njegova supruga Makedonki, određeno je zadržavanje od 72 časa.

"Zdravku nije pozlilo zbog njega samog, već zbog stanja njegove supruge kad je u pauzi, u hodniku čuo suprugu da je u susednoj prostoriji. Uporno je tražio i molio da mu se omogući da joj priđe tek na korak blizu i izrazi reči utehe i sve to u prisustvu svih, ali mu je to onemogućeno i izrekom zabranjeno. To je bio isključiv uzrok zbog kojeg je Zdravku pozlilo i zato je nakon ponoći izjavio da stupa u potpuni štrajk. I bez hrane i bez vode, sve dok ne puste njegovu suprugu da se brani sa slobode", kazao je njihov advokat Vladan Bojić.

Najupečatljivija scena snimljena prilikom izlaska Makedonke Kasalice iz marice kada su je okupljeni građani dočekali aplauzom, a jedan od maldića je rekao: "Ni metar, majko".

