DUPLI ARŠINI CRNE GORE: Uništava kanjon Tare, a napada Srbiju i Srpsku što grade branu koja će „MOŽDA štetiti kanjonu“?!

Iako državni organi Crne Gore nisu reagovali kad su brojne tamošnje nevladine organizacije za zaštitu životne sredine, pa i međunarodne organizacije upozoravale da će izgradnja auto-puta Bar-Boljare devastirati kanjon reke Tare, zbog čega su aktivisti podneli i krivične prijave, vlasti u Crnoj Gori su rešile da sada pred međunarodnim institucijama problematizuju izgradnju Hidroelektrane (HE) Buk Bijela tvrdnjama da će ta akumulacija „možda negativno uticati“ na isti taj kanjon Tare(?!)

Akumulacija

HE Buk Bijela zajednički je projekat Srbije i Republike Srpske i njena izgradnja je planirana na reci Drini, na oko 11 km uzvodno od Foče u RS. Slobodan Ružić, energetski stručnjak i bivši zamenik ministra energetike Srbije, kaže za Kurir da je ta hidroelektrana od velikog energetskog značaja ne samo za ove dve zemlje već i za Crnu Goru.

- Akumulaciona hidroelektrana, koja ima sezonsku akumulaciju, skuplja vodu s proleća, u periodu kada je ima puno i čuva je za period od oktobra do aprila, kada je kod nas velika potražnja za električnom energijom i kada je ona na tržištu najskuplja. Izgradnja HE bi donela energetsku korist ne samo Srbiji i RS već i Crnoj Gori. Eliminisala bi se potreba za uvozom, kao i opasnost od restrikcija, a potrošači bi se snabdevali najjeftinijom mogućom energijom - zaključuje Ružić.

Međutim, nekoliko nevladinih organizacija, zajedno sa crnogorskim Grin houmom i Ozonom, podnelo je žalbu Sekretarijatu ESPOO konvencije protiv BiH zbog kršenja i izbegavanja procedure o prekograničnoj proceni uticaja na životnu sredinu. Ekolozi iz Crne Gore žalili su se da prilikom pribavljanja ekoloških dozvola „nisu konsultovani nadležni organi Crne Gore“, što je naišlo na podršku i crnogorskog ministarstva održivog razvoja i turizma.

Posle sedam godina

Nataša Kovačević, izvršna direktorka crnogorske NVO Grin houm, jedne od organizacija koje su podnele žalbu, kaže za Kurir da je zahtev predat u nameri da se „preispita cela situacija, s obzirom na to da nije došlo do javne rasprave na prekograničnom nivou“.

- Naše ministarstvo održivog razvoja i turizma u nekoliko navrata je tražilo od BiH da im pošalju projekat i informacije u vezi sa ovim slučajem i dobili su odgovor da BiH smatra da su konsultacije, održane 2013, legitimne i da neće ponavljati postupak sedam godina kasnije. To je za nas kršenje ESPOO konvencije, jer je neophodno, s obzirom na protok vremena, ponovo uraditi ceo dokument strateške procene životne sredine - kaže Kovačevićeva. Misija Unesko, koja je 2018. posetila gradilište auto-puta, konstatovala je da su izgradnja mostova i eksploatacija, odlaganje šljunka i peska „ozbiljno devastirali korito reke Tare unutar zaštićenog područja“. Čak su i Evropski parlament i Evropska komisija tada tražili od crnogorskih vlasti hitno sprovođenje mera za saniranje devastacije.

l Inače, o dvojakim aršinima govori i to da je čak šest crnogorskih nevladinih organizacija podnelo krivičnu prijavu jer je prilikom izgradnje deonice auto-puta Bar-Boljare došlo do „izmeštanja i promene toka reke Tare, promene hidrološke slike reke i narušavanja njenog ekološkog statusa, kao i devastiranja korita i obalnog područja“. Nataša Kovačević iz Grin houma priznaje da nevladin sektor nije naišao na razumevanje tom prilikom: - Nikada nismo dobili odgovor zbog čega je od 18 varijantnih rešenja izabrano baš ono koje prolazi koritom Tare. Ta obala je prekopana, a reka je neprepoznatljiva u dužini od 6,8 km.

O HE Buk Bijela

l Gradnja je planirana na oko 11 km uzvodno od Foče na Drini l Projekat postoji još od 1972, kada su ga planirale jugoslovenske firme i stručnjaci l Predviđena snaga HE Buk Bijela je 93,52 MW l Na Drini je planirana i izgradnja HE Foča, snage 44,15 megavata, i HE Paunci, snage 43,21 megavat l Smatra se da će izgradnja HE doprineti povećanju sigurnosti snabdevanja