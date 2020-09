MALAGURSKI O HAPŠENJU NJEGOVE EKIPE U PODGORICI: To su poslednji trzaji odlazećeg režima Mila Đukanovića

Malagurski je ranije danas na svom Tviter nalogu objavio da je crnogorska policija uhapsila čitav filmski tim koji radi na dokumentarcu „Crna Gora: Podeljena zemlja“ i sprovela ga u Centar za bezbednost. To se, kako nam je rekao, dogodilo pre nekoliko dana, ali nije želeo ranije da objavi kako ne bi rizikovao dalje ugrožavanje rada na filmu.

Prvog dana snimanja dokumentarca “Crna Gora: Podeljena zemlja” u Podgorici, policija je naš filmski tim uhapsila i sprovela u Centar za bezbjednost. pic.twitter.com/udHMh3h50q — Boris Malagurski (@malagurski) September 29, 2020

„Prema mom mišljenju, to su poslednji trzaji odlazećeg režima Mila Đukanovića, kom očigledno treba još vremena da prihvati da više neće biti vlast i da sada sa konstituisanjem skupštinske većine to više nije, i drago mi je to što su, eto, ipak postali svesni da više ne mogu da guše istinu. To su ranije mogli, a time što su nas pustili faktički su pokazali da više istina ne može da se guši“, smatra Malagurski.

Nakon 4 sata saslušavanja u podgoričkom Centru za bezbjednost, naš tim je pušten da nastavi snimanje filma “Crna Gora: Podeljena zemlja.” pic.twitter.com/D8q3bRTs8q — Boris Malagurski (@malagurski) September 29, 2020

Incident se, prema njegovim rečima, desio jer ekipa nije imala dozvolu za snimanje, koje se obavljalo na javnoj površini.

„Mi smo snimali oko Duklje, te ruševine, taj stari deo Podgorice. I zaustavila nas je policija jer kao nemamo dozvolu za snimanje. Ja sam pitao šta će nam dozvola da snimimo istoriju Crne Gore, to je nešto što je dostupno široj javnosti. Međutim, oni su nas tamo sproveli, maltretirali, nisu ništa fizički naravno, ali smo izgubili ceo dan snimanja zbog njih. Četiri sata su nas saslušavali i na kraju su nas pustili da nastavimo“, rekao je.

Kurir.rs/Sputnik

Kurir