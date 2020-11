KRIVOKAPIĆ PREDSTAVLJA KANDIDATE ZA MINISTRE: Mandatar o sastavu nove Vlade Crne Gore, imaće 12 resora (VIDEO)

Krivokapić članove svog kabineta predstavlja na konferenciji za novinare u Podgorici.

Nova crnogorska Vlada imaće 12 resora, a do poslednjeg trenutka nisu, bar zvanično, bili poznati kandidati za ministra odbrane i policije.

Mandatar Zdravko Krivokapić za potpredsednika vlade predložio je lidera GP URA Dritana Abazovića.

Za kandidata za ministra unutrašnjih poslova u novoj vladi je predložio advokata Sergeja Sekulovića, dok je za ministarku odbrane Krivokapić predložio Oliveru Injac.

Krivokapić je ranije najavio da će do danas dostaviti Skupštini program i predlog sastava nove Vlade, a sednica na kojoj će se poslanici o njoj izjasniti zakazana je za 2. decembar.

Stranke vladajuće koalicije su se u više navrata izjasnile da će podržati vladu Krivokapića u parlamentu.

Pre glasanja u Skupštini, partije članice parlamentarne većine će održati sednice partijskih organa na kojima bi, prema očekivanjima, trebalo da bude i podržana nova vlada. Do sada su to učinile jedino GP URA i Prava Crna Gora, a juče je to nagovestio i SNP, čiji je Izvršni odbor usvojio zaključak kojim predlaže Glavnom odboru podršku izglasavanja nove vlade.

Parlamentarni izbori u Crnoj Gori su održani 30. avgusta, a pobedu su odnele stranke okupljene oko tri izborne liste: Za budućnost Crne Gore, Mir je naša nacija i Crno na bijelo.

Kurir.rs/Sputnjik

Foto: Printscreen Facebook/Sputnik Србијa

Kurir