KUČI NISU NAJSREĆNIJI EKSPERTSKOM VLADOM CRNE GORE Krivokapiću, nismo se baš ovako dogovorili! Možemo mi ponovo pešice u Podgoricu

Ni sami više u Kučima ne znaju koliko su puta u poslednjih godinu dana pešice iz svog junačkog gnezda išli u Podgoricu da Mila Đukanovića i njegove opomenu da ne može tako kako su radili. Da ne daju svetinje. Najmanje osam puta pešice i pet puta kolima, računaju u Kučima. U poslednja tri meseca, od izbora naovamo, samo jednom - na sahranu blaženopočivšem mitropolitu Amfilohiju.

Ipak promena

Tri meseca posle izbora, juče u mestu Ubli, u centru kučkih brda, usred sela trobojka i uz trobojku - tri prsta. Neki momci pošli na svadbu, veseli, mašu zastavama kroz prozor kola, pokazuju tri prsta kad su videli kola sa tablicama iz Srbije...

- Kad me pitaš je li se šta promenilo za poslednja tri meseca, reći ću ti ovako - ovde je do 30. avgusta bila katastrofa. Pa, meni su neki pretili da ću se posle 30. avgusta prikolicom seliti u Srbiju! Ako neke promene od tada do danas ima, onda je - nema više takvih pretnji. A to je velika promena - kaže u kafani u centru sela meštanin Radenko Mijović.

Istina, u centru sela i dalje jedni, koji naginju novim vlastima, dojučerašnjoj opoziciji, sede u jednoj kafani, oni orijentisani ka DPS i Đukanoviću u drugoj, i tu se ništa nije promenilo.

- Mi smo glasali za promene, ne za ekspertsku vladu, ali, ajde, da sačekamo da vidimo šta će ova vlada uraditi. Mora biti barem za zeru bolje nego što je bilo pod DPS. Ako ništa drugo, nadamo se da ovde nikad niko neće više nikom pretiti da će zbog toga što drugačije misli morati nekud da seli - kaže Mijović. Sveto M. Pavićević, čija je kuća nešto niže od centra sela, dok čeka da na televiziji počne prenos rasprave u Skupštini Crne Gore o novoj vladi, seća se kako su pred izbore sadašnjeg mandatara Zdravka Krivokapića dočekali u selu - „kao Njegoša“.

- Jeste nešto bolje nego što je bilo, ali da se mnogo promenilo - nije, a nije imalo ni kad. Najiskrenije govorim - mi tada nismo mislili da će biti ovako. Glasali smo za ljude od kojih smo se nadali da će nešto promeniti, i dalje se nadamo. Ja da se pitam, u vladu bih stavio Kneževića, Medojevića, Vučurovića, Andriju Mandića... Ali narod će sad da čeka, da vidi šta će uraditi ova vlada, mi smo naučili da čekamo - kaže Pavićević.

On se u Krivokapića nada, ako ništa drugo, da organizuje popis, da očisti biračke spiskove za nove izbore...

- Trinaest puta smo odavde išli peške i kolima do Podgorice da opomenemo vlasti da ne može tako kao što rade. Neka samo nove vlasti ne pomisle da mi nećemo ponovo u Podgoricu ako bude trebalo. Hoćemo i te kako, samo ako osetimo da treba - kaže Pavićević.

Sad kad bi, kaže, sreo Krivokapića, rekao bi mu otvoreno, u oči - „nismo se baš uoči izbora ovako dogovorili“.

- Ali u neku ruku, razumem ga. Razumem pod kojim je pritiscima, da od mnogo stvari zavisi, možda iznad svega od pritisaka iz stranih ambasada - veli Pavićević.

Na ulazu u selo juče su bili belom bojom prefarbani zidovi na kojima su letos bile trobojke.

- Mi ofarbamo zid u trobojku, oni ga prefarbaju, i sve tako, po sto puta - kaže on.

Ne može preko noći

U kafani u centru sela, u kojoj sede oni koji preferiraju novu vlast, na zidovima su redom slike - Slobodana Miloševića, Krcuna, Mladića, Karadžića, Vučića i Putina, Giške, patrijarha Pavla.

- Narod nije glasao za ovo što se sada dešava, ali neka promena jeste se dogodila. Među nama u selu sve je manje-više kao što je i bilo. Ovima iz DPS kao da još nisu javili da su izgubili izbore. Nadaju se još da se nove vlasti neće složiti, vele, Milo je i dalje predsednik. Mi na ovoj strani još nismo svesni pobede, 30 godina smo uništavani, ugnjetavani, ubijani u glavu, treba se navići na promenu. Ne može promena preko noći, pucneš prstima i bude promena, ne može tako, još mi nismo svesni šta nam se dogodilo - veli meštanin Boris Mijović.

BURA NA SEDNICI CRNOGORSKOG PARLAMENTA Knežević: Ministarka odbrane je kadar DPS s dna kace Uoči glasanja za novu vladu, u crnogorskom parlamentu je varničilo između poslanika odlazeće i buduće vlasti. Na prozivke iz redova DPS da je predložena vlada „jednonacionalna“, „jednoverska“ i „svetosavska“, najžustrije je odgovorio lider URA i budući potpredsednik vlade Dritan Abazović, koji je optužio vlast Mila Đukanovića da mu crta metu na čelu. - Sa četiri milijarde evra nam ostavljate državu i pričate da nije spržena, dok se vaši funkcioneri bahate u vilama od po nekoliko miliona evra. Vi pričate o jednonacionalnoj vladi? Kako vas nije sramota da govorite o etnički čistoj i jednoverskoj vladi? Ne možemo ljudima u vladi brojati krvna zrnca i gledati ko su Srbi, Crnogorci, ko su vernici, ko ateisti... Nastavljate da nas iz opozicije gurate u sukobe, crtate mi metu, vi iz DPS, vi koji dolazite ispred moje kuće kad nisam tamo, a ja vam kažem da nisam tamo, evo sam ovde - rekao je Abazović i poručio da nova izvršna vlast želi najbolje međususedske odnose, a da posebno sa Srbijom ne želi sukobe. Jedan od lidera DF Milan Knežević izjavio je da je Olivera Injac, predložena za ministra odbrane, „kadar DPS sa dna kace“. Kako je rekao, bilo bi čak poštenije da je mandatar predložio da Predrag Bošković ostane ministar. Uprkos kritikama na račun predložene vlade, Knežević je najavio da će DF glasati „za“. Glasanje za vladu Zdravka Krivokapića najavljeno je za danas.

Kurir.rs/ Zoran Šaponjić

