OBUSTAVLJEN KRIVIČNI POSTUPAK PROTIV MARKOVIĆA: Sud procenio da bivši crnogorski premijer nije uvredio srpski narod

Kako je navedeno, krivični postupak protiv Markovića je obustavljen jer u izlaganju premijera 26. avgusta prošle godine nema elemenata za krivična dela koja se navode u privatnoj optužnici Duška Kneževića, prenosi RTCG.

Viši sud nije našao da je doskorašnji premijer, kako se navodi u optužnici odbeglog biznismena, teško uvredio srpski narod.

Knežević i njegovi advokati smatraju da je Marković u svom izlaganju 26. avgusta prošle godine izneo uredljive i preteće konstatacije rekavši da naspram sebe imamo istu političku i nacionalnu ideologiju kao ranije, koja daje primat jednom narodu.

Reči Markovića "to može biti samo ako nema Crne Gore; to je tuđa Crna Gora; bezbedonosne institucije znaju šta oni rade; da će 30. avgusta na to odgovoriti žestoko; neka uređuju na takav način njihovu zemlju“ Knežević i njegov advokati su cenili kao volju bivšeg premijera da pripadnici srpskog naroda napuste Crnu Goru.

Međutim, Viši sud se nije saglasio sa konstatacijom advokata Zdravka Đukanovića da se radi o kvalifikovanom obliku krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje iz razloga što je Marković to izrekao kao predsednik Vlade Crne Gore.

Viši sud nije se saglasio ni sa stavom advokata Đukanovića da je Marković izvršio i krivično delo povreda slobode opredeljenja pri glasanju kada je kazao: ,"Mi 30. avgusta imamo jednostavan izbor, izbori su samo formalizacija ili administrativni postupak nakon prebrojavanja glasova“.

Sudije Višeg suda nisu podržale stav advokata odbeglog biznismena da je Marković kao predsednik Vlade Crne Gore uticao da građani glasaju listu DPS, pokušavajući da tako prejudicira ishod predstojećih izbora.

