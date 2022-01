TUŽILAC KATNIĆ BRANI VLASNIKA VOLIJA: Kokain nije upućen njemu, Bokanu se pakuje slučaj!

Katnić je novinarima rekao da "do stepena osnovane sumnje" misli da se "slučaj pakovao" Voliju, najvećem trgovinskom lancu u Crnoj Gori, i njegovom vlasniku Draganu Bokanu.

"Zašto to nije bio Voli, zato što su u svega pola godine poslali mnoštvo dopisa da je potrebna dodatna kontrola kontejnera", naveo je Katnić.

Specijalno državno tužilaštvo podnelo je krivičnu prijavu protiv špeditera Djoka Drobnjaka osumnjičenog da je deo medjunarodne kriminalne organizacije koja se sumnjiči za šverc kokaina iz Ekvadora u Crnu Goru.

Sumnja se da je Drobnjak u kriminalnoj organizaciji, koju su formirala dva neidentifikovana lica, imao zadatak, izmedju ostalog, da manipuliše kontejnerima u kojima su bile banane, da dostavlja njihove brojeve sa ciljem izuzimanja kokaina ispod mera nadzora na carinskoj zoni, naveli su tužioci.

Katnić je rekao da je utvrdjeno da je tri puta nedostajala roba iz kontejnera.

"Pitao sam se kako je to moguće. Čitava obaveštajna zajednica je zakazala. Zašto je to tako, zato jer deo policije deluje jednostavno, ali deo deluje kao na okupiranoj teritoriji. Prema procenama, prošle su dve do tri tone, to su stotine miliona evra vrednosti. Droga je 96 odsto čistoće, to je savršenstvo", naveo je Katnić.

U magacinu kompanije Voli radnici su pre nekoliko dana pronašli sumnjivu supstancu u paketu sa bananama, za koju se ispostavilo da je kokain.

