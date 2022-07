ČUDNE STVARI SE DEŠAVAJU NA NOVOM CRNOGORSKOM AUTO-PUTU: U komandnom centru ne veruju šta vozačima pada na pamet! I KINEZI U ŠOKU!

Egzibicije vozača, krivične prijave i požari na vozilima obeležili su prve dane prometa na autoputu Podgorica - Kolašin.

Pušten je u saobraćaj 14. jula, a u komandnom centru autoputa su začuđeni idejama vozača, koje su, kažu, više za psihološku, nego za saobraćajnu ekspertizu.

Na auto-put „Princeza Ksenija“ je Crna Gora čekala sedam godina, a sada kada se najzad otvoren na njemu se dešavaju razne čudne stvari, pa se nameće pitanje da li vozači znaju kako da se ponašaju na ovakvom putu. Tako je jedan vozač vozio u pogrešnom smeru šest kilometara.

„Sretao je vozila koja su se sklanjala, on je ablendovao i tako došao na petlju i tamo se dosta nedolično ponašao. Mi smo podneli krivičnu prijavu protiv tog lica”, rekao je direktor nadzora auto-puta Andrej Mihailović za Slobodnu Evropu.

Kako prenosi, neki su vozili i do 200 kilometara na sat, što je duplo od dovoljene brzine na auto-putu. Par motociklista je pravilo pauzu za cigaru u tunelu, i selfi fotografije u sporoj traci.

„Jutros je stajao kamion u sporoj traci, gde je vozač doručkovao i pio pivo, evo i nama je to smešno dok ne počnemo da razmišljamo o svima ostalima koji treba tuda da prođu, a njima predstavljaju opasnost“, rekao je Mihailović.

Jedan vozač je rešio da napravi pauzu od vožnje na kauču.

„Imamo čoveka koji je vozio kauč na krovu auta, do tunela na severnom delu auto-puta 45 minuta. Tamo je fino odlučio da zaustavi vozilo I da odspava na kauču. Ovi primeri kaže direktor nadzora, izlaze iz domena saobraćajne struke. Ovo su priče i teme za psihologa. To što nama može da padne na pamet, to ja mislim… Evo tu su ljudi koji su radili, rade kao podizvođači kineske firme CRBC, oni su radili u regionu i van regiona i oni nisu ovo sretali“, istakao je on.

