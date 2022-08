MONSTRUMA SA CETINJA JEDNA STVAR RAZLIKUJE OD MASOVNIH UBICA IZ VELIKE IVANČE I JABUKOVCA: Detektiv Popović izneo jeziv DETALJ

Crnogorska javnost traži da Nenad Kaluđerović, za kog se veruje da je presudio masovnom ubici sa Cetinja Vuku Boriloviću, bude oslobođen bilo kakve odgovornosti, a slično misli i crnogorski ministar policije.

Šta kaže zakon i kakva je procedura u ovakvim slučajevima? Podsetimo, Nenad Kaluđerović je bio na saslušanju u svojstvu građanina i oduzet mu je pištolj.

Danas je u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji o ovoj temi govorio Žarko Popović, nekadašnji šef odeljenja za krvne delikte.

- Tu imamo dva instituta kod tih krivičnih dela. To je institut nužne odbrane i institut krajnje nužde. Tužilac nakon obavljenih svih istražnih radnji, u vezi sa ovim masakrom mora da vidi da li su postojali elementi nužne odbrane ili krajnje nužde - rekao je Žarko Popović u razgovoru s voditeljkama Milicom Marković i Anastasijom Čanović i objasnio:

- Nužna odbrana je neophodna odbrana da učinilac od sebe ili drugog lica odbije protivpravni napad na neko svoje dobro. Tu su bitna dva elementa - napad i odbrana - ispričao je Popović.

Žarko Popović je potom je napravio komparaciju sličnih događaja u Srbiji sa masakrom na Cetinju.

- Ubistvo u Velikoj Ivanči gde je čovek zato što su ga prozivali danima po selu, da mu je žena ovakva ili onakva, uzeo oružje i od kuće do kuće svih onih ljudi koji su mu prozivai ženu i ubio ih. I onda je sebe pokušao da ubije, a prvo ubio svoju ženu i svoje dete. On je dobio zaštitnu meru obaveznog čuvanja i lečenja u ustanovi zatvorenog tipa. Imamo slučaj i u Jabukovcu, kada je čovek zbog uticaja vlaške magije, prvo pretukao svoju ženu, pa skočio u bunar. Komšija ga je spasao, a on užeo pušku i krenuo po selu da ubija kako je koga sreo. Tada je ministar Jočić naredio da se uhapsi. Mislio sam i tada, mislim i sada da je to bilo ispravno. Da se vidi šta je to lice pobudilo, a nije kriminalac. Ovi navedeni ljudi nisu kriminalci, da to urade. Na Cetinju je čovek za razliku od ovoga u Velikoj Ivanči i u Jabukovcu sklonio prvo svoju porodicu u Herceg Novi, onda se spustio dole kod podstanara ubio dvoje dece i njihovu majku, a onda punio pušku i ubio ujaka, kuma, i ubio ukupno 10 ljudi - rekao je Popović.

