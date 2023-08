TORTA ČEKA, SAMO DA SE NE UBUĐA: Abazović o budućoj vladi Crne Gore: Ljudi treba da odrade nešto što ja ne bih

Odlazeći premijer Crne Gore Dritan Abazović rekao je da je obavestio Agenciju za sprečavanje korupcije da neće obavljati funkciju poslanika dok se ne izabere nova vlada.

Kazao je da ne može podneti ostavku na mesto premijera zato što "nema ko da ga zameni".

- Zakon je takav, ovakve stvari nije predvideo. Što se pre izabere nova vlada, to je to. Neko mora da upravlja državom... Nemoguće je da kažete - neću sutra da dolazim na posao. Da je ministar, to je i moguće, zato što neko može biti zadužen da obavlja njegove poslove - rekao je Abazović novinarima nakon polaganja kamena temeljca za novu zgradu škole "Vladimir Nazor" u Podgorici.

Abazovic je rekao da Crna Gora "nikada neće imati inkluzivniju Vladu" od one na čijem je čelu.

- Svi su bili zastupljeni, ako ne na ministarskim mestima, onda po državnim preduzećima, u javnoj administraciji, po bordovima... To je važilo i za koaliciju Za budućnost Crne Gore - rekao je.

Na pitanje o formiranju nove vlade, kazao je:

- To je stvar pregovora, kako se dogovore. Torta čeka, samo da se ne ubuđa.

Abazović je rekao i da, ako se vlada formira, sa zadovoljstvom ide u opoziciju, jer "ljudi treba da odrade nešto što ja ne bih želeo da odradim".

Rekao je da ne želi da iznosi stav kako se vlada formira "i za čije interese", jer bi to bilo neprimereno.

- Bilo je puno te priče, kao, neko njih opstruira da nešto naprave. Ali kad prođe medeni mesec, neka ne bude čuđenja. Dozvolite da će se, što bi mladi rekli, uzeti kokice i kreće priča. Samo napred, što pre, onda idemo u drugu fazu - naveo je Abazović.

