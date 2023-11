KRALJ KRIPTOVALUTE SASLUŠAN I ČEKA IZRUČENJE IZ CRNE GORE: Imao je firmu i u Srbiji, osumnjičen za PREVARU od 40 milijardi dolara

Sud je od SAD dobio zamolnicu za ekstradiciju D.K. U postupku odlučivanja po zamolnici, D.K. je već saslušan i izjašnjavao se o ekstradiciji prema SAD i prema Južnoj Koreji, pošto je i ta zemlja podnijela zamolnicu za izručenje, saopšteno je za "Dan" iz Višeg suda

Južnokorejski "kralj kriptovaluta" Do Kvon saslušan je u Višem sudu u Podgorici po zamolnici SAD za njegovo izručenje. Veće suda je upoznato sa spisima predmeta, a odluku hoće li biti udovoljeno zamolnici za ekstradiciju još nisu doneli. Iako je pomenuti pritvorenik, koji je od marta u spuškom zatvoru, česta tema svetskih medija, njegova sudbina i dalje nije poznata. Kvon i njegov prijatelj Čan Jun nalaze se u ekstradicionom pritvoru od sredine decembra. Shodno zakonskim propisima, pritvor može trajati do 12. decembra.

Osuđeni na po četiri mjeseca zatvora, dali jemstvo od 800.000 Kvon i njegov prijatelj odlukom Osnovnog suda u Podgorici osuđeni su na po četiri mjeseca zatvora zbog falsifikovanih pasoša. Na suđenju su tvrdili da nijesu znali da su dokumenta lažna. Nabavili su ih, kako su obasnili, u legalnim agencijama koje se bave izdavanjem dokumenata. Tek kada su uhapšeni i kada je stigao dopis Interpola saznali su da su isprave falsifikovane. Sud je prihvatio jemstvo od po 400.000 za dvojicu optuženih kada im je u tom premetu ukinut pritvor. Prethodno im je određen ekstradicioni pritvor, po kojem osnovu su i dalje u spuškom zatvoru. Drugostepena odluka po presudi Osnovnog suda još nije donesena.

– Rešenjem sudije za istragu ovog suda određeno je da ekstradicioni pritvor licima D.K. i Č.J. u postupku ekstradicije može trajati najduže 6 meseci, odnosno do 15.12.2023. godine. Sud je od SAD dobio zamolnicu za ekstradiciju D.K. U postupku odlučivanja po zamolnici D.K. je već saslušan i izjašnjavao se o ekstradiciji prema SAD i prema Južnoj Koreji, pošto je i ta zamlja podnela zamolnicu za izručenje. Sudija za istragu je sa ovim zapisnikom i ostalim prikupljenim spisima sve dostavio veću i trenutno je u toku postupak odlučivanja o zamolnicama, odnosno predmet je još uvek u radu, saopštila je za "Dan" samostalna savetnica za odnose sa javnošću podgoričkog Višeg suda Marija Raković.

Kvon i njegov prijatelj uhapšeni su na podgoričkom aerodromu sa lažnim pasošima Kostarike i Belgije. Kontrolisani su prilikom ukrcavanja za Dubai. Nakon toga su uhapšeni, a ubrzo je stigla zamolnica za izručenje "kralja kriptovaluta" od SAD, gde ga potražuju zbog prevare teške oko 40 milijardi dolara.

Osnovao firmu u Srbiji za 100 dinara Do Kvon je mesecima pre hapšenja u Podgorici luksuzno živeo u elitnom beogradskom naselju Dedinje, a u Srbiji je čak imao i registriranu kompaniju. Suosnivač propale kripto-kompanije "Terraform Labs" Do Kvon, snovao je kompaniju u Srbiji, samo 3 nedelje nakon što se našao na Interpolovoj "crvenoj poternici", za okruglo 100 dinara, pokazuju zvanični podaci APR. Portal DLNews, piše da je Kvon sa partnerom, Han Čang Joonom, osnovao kompaniju pod nazivom "Codokoj22 d.o.o. Beograd" 12. oktobra 2022. godine, tri nedelje nakon što je završio na poternici Interpola. Firma je registrovana u centru Beograda, a zanimljivo je da je D.O.O registrovan za obavljanje konsultantskih aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem. Oba Korejca su iskoristila pasoše pri registrovanju kompanije

Za vreme njegovog boravka u pritvoru više puta su američki mediji objavljivali članke o transakcijama koje su obavljane sa Kvonovog računa dok je boravio iza zidina spuškog zatvora. Krajem septembra američka Komisija za hartije od vrednosti (SEC) zatražila je od Crne Gore saslušanje Do Kvona. Zahtev je prosleđen Ministarstvu pravde Crne Gore i bez odlaganja je upućen nadležnom sudu na postupanje. Istakli su da rok do kada to treba da bude urađeno ističe 13. oktobra. Advokati su kazali da se protive predlogu da Do Kvon bude saslušan u Crnoj Gori, istučući da je predloženo da odgovara na pitanja bez prisustva pravnog zastupnika što je, prema njihovoj oceni, kršenje njegovih ustavnih prava.

Takođe, dokument advokata ukazuje da je SEC predao zahtev Crnoj Gori 13. septembra, a da je sud u Podgorici ponudio 13. oktobar i 26. oktobar kao datume za moguće saslušanje. U dokumentu se navodi i da se Do Kvon lično ne protivi da bude saslušan. Ipak, iz suda nisu navodili da li je saslušanje po tom osnovu obavljeno. Prema nezvaničnim saznanjima "Dana", Kvon se do sada nije izjašnjavao u vezi sa optužbama iz SAD o transakcijama.

