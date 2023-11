SENKU OPTUŽILI DA KRADE STRUJU Više od 5 godina trajala je njena borba: Kao da je trebalo da potpišem da sam ubila čoveka, a nisam

“Pet i po godina čekam na pravdu, to je hod po trnju”, ovim rečima Grozdanić komentariše presudu Višeg suda koji je stavio tačku na njenu petogodišnju borbu da da skine sa sebe etiketu lopova koju su joj kaže, prišili radnici CEDIS-a tokom kontrole brojila u aprilu 2018. godine.

“Došlo mi je bilo da poletim, krila sam dobila, eto. Svu moralnu i emotivnu snagu sam uložila da dođem do te satisfakcije da ja to nisam uradila”, priča sa mnogo emocija Grozdanić prisjećajući se perioda kada je punih 18 dana bila bez struje nakon što su je radnici CEDIS-a isključili sa mreže, utvrdivši da je njeno brojilo neispravno.

Prema odredbama člana 222 Zakona o energetici, CEDIS ima pravo da, bez prethodnog upozorenja, obustavi isporuku električne energije, ukoliko utvrdi da potrošač neovlašćeno koristi energiju.

Zaposleni u CEDIS-u tog dana utvrdili su da Senkino brojilo ne “funkconiše” kako treba, što je bilo dovoljno da je ostave bez struje i zaključe da krade struju.

Prema pravilniku CEDIS-a jedini uslov da se opet priključi na mrežu je da se potpiše sporazum o priznanju neovlašćene potrošnje i plati najčešće par hiljada evra navodno ukradene struje, nakon čega potorošač sa priznanjem da je lopov može da dokazuje nevinost na sudu.

Senka je to odbila živeći bez struje skoro tri sedmice, sve dok OS u Nikšiću nije privremenom merom naredio da joj se uključi struja.

“Ja to nisam htela da potpišem. To mi je kao da me teraju da potpišem da sam ubila čoveka a ja to nisam. Mene su nakon toga zvali neki ljudi diveći se otkud mi hrabrost za to, te da se žale kako se nalaze u istoj situaciji, ali da zbog male dece nemaju izbora, pa su bili prinuđeni da prihvate sporazum o priznanju duga za neovlašćeno potrošenu energiju”, priseća se Grozdanić.

Inače, čitav postupak kontrole brojila obavljen je tada bez njenog prisustva, što je urađeno suprotno pravilniku CEDIS-a. No, ono što je bilo sporno u čitavoj priči jesu dokazi koji su se zasnivali samo na pretpostavkama zaposlenih električara CEDIS-a, da Grozdanić kao vlasnik brojila jedina ima koristi od toga što je brojilo neispravno.

“Njihovi iskazi se na odlučne činjenice od kojih zavisi osnovanost tužbenog zahtjeva, zasnivaju samo na pretpostavkama, a što je nedovoljno da se dokaže tvrdnja tužioca da je upravo tužena lice kod koje je utvrđeno neovlašćeno korišćenje elektrićne energije”, navodi se između ostalgo u presudi Višeg suda.

Kurir.rs/RTCG