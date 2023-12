ŠTA SE DESILO SA OKVIROM PIŠTOLJA KOJI JE JOVANOVIĆ PRONAŠAO U SVOJOJ POŠTI Duškovo ubistvo MISTERIJA koju DNK može da reši!

Jovanović je ubijen ispred redakcije „Dana“ u Podgorici 2004. godine, a do danas identifikovano je samo jedno lice, kasnije osuđeno za saizvršilaštvo

Komisija za praćenje istraga o napadima na novinare očekuje od tužilaštva da im konkretno saopšti da li se DNK tragovi, stvari i predmeti u vezi ubistva Duška Jovanovića od kada su izuzeti do danas čuvaju na zakonom propisan način i na mestu bez negativnog uticaja spoljnih faktora.

Komisija je slala i urgencije tužilaštvu, a očekuju i odgovore na zahtev da se ponovo provere svi nađeni DNK tragovi i da se ponovo utvrdi da li su to stvarno ti DNK tragovi koji su izuzeti sa tih predmeta i mesta događaja. Navodi se da treba posebno proveriti oružje, municiju i vozilo iz koga je pucano na Jovanovića.

Portal RTCG imao je uvid u dopunu izveštaja o radu policije i tužilaštva u predmetu ubistva Duška Jovanovića. Predlog o dopuni predao je član komisije, advokat Nebojša Asanović, i ta njegova inicijativa je prihvaćena i komisija sada očekuje odgovore od tužilaštva.

Inicijativa je veoma važna, obrazložio je advokat, jer su neka ubistva na osnovu DNK tragova u SAD rešavana i četiri decenije nakon što su počinjena.

foto: EPA/ROBERT VOS, EPA

Jovanović je ubijen ispred redakcije „Dana“ u Podgorici 2004. godine, a do danas identifikovano je samo jedno lice, kasnije osuđeno za saizvršilaštvo.

Nalogodavci, organizatori, ali i direktni počinioci ostaju nepoznati, međutim, puška iz koje je pucano, vozilo koje su koristili napadači, ali i drugi predmeti, trebalo bi da su i dalje dostupni istražnim organima.

Prema predlogu, imajući u vidu kako je tekla istraga policije, tužilaštva, u početnoj fazi postupka i sudije za istragu o atentatu na Jovanovića, treba ispitati određene sumnje.

„S obzirom i na javna pogovaranja i sumnje šire javnosti, i čak i stručnog dela javnosti i stručnjaka raznih profila, treba da se takve sumnje otklone ili možda i potvrde, a što se posebno odnosi na DNK tragove izuzete sa predmeta i mesta događaja, a sve vezano za predmet ubistva Jovanovića“, navodi se u dopunskom predlogu.

Asanović je predložio komisiji da od tužilaštva traži da se provjeri da li su se DNK tragovi i stvari i predmeti u vezi ubistva Jovanovića od dana kad su izuzeti i dalje do danas čuvali i da li se čuvaju na zakonom propisanom načinu i mestu bez negativnog uticaja spoljnih faktora.

foto: EPA/ROBERT VOS, EPA

„Da se na stručan način i od priznatih stručnjaka ili stručnih organizacija, na stručan i zakonom propisani način ponovo provere svi nađeni DNK tragovi na svim predmetima i mestima i da se ponovo utvrde da li su to stvarno ti DNK tragovi koji su izuzeti sa tih predmeta i mesta događaja, stvarno pripadaju i tu mislim na ime i prezime i sve druge podatke za svako lice na koga se odnosi svaki takav DNK trag“, navodi se u predlogu.

Opreza radi i da ne bude sumnje, ukazuje advokat, to ne treba da rade stručna lica koja su ranije radili na identifikaciji DNK tragova, već to treba da rade druga stručna lica.

„Da se posebno na sve stručno poznate i priznate načine opet provjere svi DNK tragovi za koje još ne postoji saznanje kome pripadaju, dakle DNK tragovi za sada nepoznatih lica. S obzirom da se nauka, tehnika i metodologija i sve vezano za DNK stalno unapređuje i usavršava, da se od priznatih stručnjaka ili organizacija koje se sa tim bave i ako je to moguće uključujući i one najbolje, najstručnije i najmodernije koje se nalaze u inostranstvu i za koje je poznato da su mnogo napredovali (iz SAD i drugih), da se opet provere svi predmeti i stvari“, navodi se u predlogu.

Kada su provere u pitanju, treba posebno proveriti oružje, municiju, uključujući i šaržer-okvir od pištolja koji je Jovanović pronašao u svojoj pošti, razna pismena, vozilo, ali i sve drugo dostupno i sačuvano.

„I da se tako pokušaju naći novi i do sada nepoznati DNK tragovi koji mogu pripadati već poznatim licima ili možda za sada i nepoznatim licima. Da nam se odgovori kada su poslednji put i to tačno datumski od nadležnih organa Crne Gore ažurirani i proveravani svi DNK tragovi koji pripadaju za sada još neidentifikovanim ili nepoznatim licima i na koji način je to urađeno“, piše u predlogu.

Kada su tragovi u pitanju, ukazano je, važne su posebno provere vezano za pripadnike organizovanih kriminalnih grupa, a posebno onih koje su delovale u vremenu ubistva Jovanovića i to posebno one koje su registrovane ili evidentirane da deluju u Crnoj Gori, Srbiji, BiH, Hrvatskoj, Kosovu, Albaniji i Italiji.

„I da su takvi DNK tragovi sigurno evidentirani u evidencijama službama ili organima tih država, a preko Interpola i drugih relevantnih organizacija provjeriti sve druge poznate registre DNK tragova ili profila. Prethodni uslov svih provjera u vezi DNK tragova je taj da su se isti i predmeti i stvari u vezi istih čuvali i da se čuvaju na propisani način i na propisanom mjestu bez negativnog uticaja spoljnih faktora“, navodi se u predlogu.

Kurir.rs/Borba.me