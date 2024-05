POTRESNA PRIČA O VEČNOJ LJUBAVI MIODRAGA I SLAVICE: MUŽ HEROJ ženu je godinama NOSIO NA RUKAMA Sada im je konačno stigla POMOĆ!

U februaru ove godine čitav region obišla je dirljiva priča o ljubavi i požrtvovanosti Miodraga Bulatovića iz Podgorice koji godinama sam brine o nepokretnoj i bolesnoj supruzi Slavici.

Ništa mu ne pada teško, daje joj lekove na vreme, hrani je, besprekorno vodi brigu o svemu pa čak i o tome da redovno boravi na svežem vazduhu. Tu mu je ipak bilo najteže jer je morao Slavicu na rukama da nosi do lifta jer žive na međuspratu. Zahvaljući ljudima dobre volje i crnogorskoj platformi humanost.com njihovim mukama je došao kraj, jer je u rekordnom roku skupljen novac i pored njihovog stana ugrađen je stepenišni lift.

- Ne možemo rečima da opišemo sreću i zahvalnost koju trenutno osećamo. Ovaj lift je naš spas. Ranije sam morao da prvo siđem ispred zgrade da potražim nekog ko će mi pomoći da je snesem do lifta, a i ja sam zašao u godine. Ali, trudio sam da kad god je lepo vreme da je izvedem napolje da malo prošetamo i uživamo u svežem vazduhu. Sada sa ovim liftom je sve mnogo lakše i što je najvažnije bezbednije, ranije sam se uvek plašio da se ne okliznem dok nosim Slavicu u kolicima, kaže Miodrag.

Muževi heroji poput Miodraga, ne samo u Crnoj Gori nego i u čitavom regionu su prava retkost. Vodi Slavicu kod lekara, kod frizera, u restoran na ručak. Čini sve da joj uprkos teškoj bolesti život učini koliko-toliko lakšim i lepšim.

- Sve on radi oko mene. Ja skoro ništa ne mogu sama. Oblači me, sprema da jedem, hrani, vodi računa da sve tablete pijem na vreme. On je moja najveća snaga, mnogo je dobar za mene. Uz njega nekako lakše podnosim sve ovo što mi se dogodilo, a nije lako iskreno. Ali, eto čovek mora da se navikne na sve, kaže sa suzama u očima, ali ipak sa blagim osmehom na licu Slavica.

Kako bi rešio njihov veliki problem i konačno da bi dobili preko potrebni stepenišni lift, Miodrag je nadležnim institucijama uputio veliki broj pisanih i usmenih zahteva. Odgovora ili nije bilo, ili je glasio - nemamo dovoljno finansijskih sredstava za to. Konačno rešenje je stiglo tek kad se u čitavu akciju uključila Fondacija Budi human iz Crne Gore koja je preko platforme humanost.com u rekordnom roku skupila novac, a potom je i ugrađen stepenišni lift.

Za oko nekih sedam dana skupljena su sva potrebna novčana sredstva, javio se veliki broj ljudi kako iz Crne Gore tako i iz susednih zemalja. Potom smo sredstva uplatili kompaniji koja je ugradila ovaj stepenišni lift za Bulatoviće. Ovo je jedna od 40 akcija koje je fondacija uspešno realizovala i pomoglo se ljudima kojima je pomoć bila neophodna. Naravno, ništa od toga ne bi bilo moguće da nemamo human dodgovor od strane građana koji doniraju novac. Sada se samo još jednom pokazalo da zaista ima još dosta dobrih i humanih ljudi i da zajedno možemo mnogo da pomognemo, izjavio je Goran Jovanović osnivač Fondacije Budi human i platforme humanost.com.

Bulatovići su u braku pedeset godina i samo su još jedan pokazatelj koliko je važno dobro izabrati svog životnog partnera, jer kad deca odu samo on vam na kraju ostaje. Najbolji su primer da prava i iskrena ljubav koja podrazumeva ogromu požrtvivanost i dalje i te kako postoji u današnjem svetu.

