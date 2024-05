DRŽAVLJANI SRBIJE, MEĐU KOJIMA I DETE OD DVE I PO GODINE, SPASENI U POSLEDNJI ČAS: Crnogorski spasioci reagovali munjevito!

Troje državljana Srbije, uključujući i dvoipogodišnje dijete, spaseni su u utorak kasno uveče u akciji u kojoj su učestvovali pripadnici Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL), saopšteno je iz ove Uprave.

- Oni su u utorak ujutro isplovili kajakom iz Čanja ka Kraljičinoj plaži, a posle pretrage koja je trajala više od dva sata nađeni su na Vezirovoj plaži uveče oko 22.40 sati. Zbog dugog boravka na moru dete je bilo u stanju hipotermije, zbog čega je odmah posle spasavanja predato na trijažu Zavodu za hitnu medicinsku pomoć - navodi se u saopštenju.

foto: UPSUL

U saopštenju se navodi da su potragu otežavali loši vremenski uslovi, zbog čega su u pripravnosti bili vazduhoplovi Ministrstva unutrašnjih poslova i Vojske Crne Gore, a u akciji traganja i spasavanja učestvovali su i pripadnici sektora granične policije i Službe zaštite i spasavanja Bar.

- Pomorsko-operativni centar primio je u 20:28 sati poziv da su dve odrasle osobe i jedno dete isplovile kajakom u jutranjim satima iz Čanja ka Kraljičinoj plaži i da se nisu vratile do samog sumraka. Uprava pomorske sigurnosti je odmah poslala spasilački čamac koji je isplovio iz Luke Bar i brzo počeo pretragu u reonu Čanj-Dubovica-Buljarica-Petrovac-Perazica Do. Vremenski uslovi nisu bili naklonjeni akciji traganja i spasavanja, jer je južni vetar pojačavao, kiša je smanjila vidljivost, a čamac se kretao veoma blizu stenovite obale. Drugi spasilački čamac SAR-1, s posadom i pripadnicima Sektora granične policije - JUG, je isplovio i počeo pretragu od Maljevika do Čanja, gde su se na čamac ukrcali pripadnici Službe zaštite i spasavanja Bar, te svi zajedno počeli pretragu svih uvala, plaža i veoma stenovitog i opasnog predela iza Čanja ka Buljaricama - navodi UPSUL.

U 22.42 sata, kako dalje piše u saopštenju, spasilacki čamac SAR-1 je uočio izgubljene osobe na Vezirovoj plaži.

- Spasioci nisu mogli da dođu do njih čamcem, već su morali da doplivaju, posle čega su državljani Srbije hitno transportovni čamcem do Bara, gde su sve tri osobe predate na trijažu Zavodu za hitnu medicinsku pomoc. Akcija je spovedene u veoma otežanim vremenskim uslovima i u skladu sa Nacionalnim planom traganja i spašavanja na moru, gdje su bili aktivno angažovani svi resursi Crne Gore - dodaju u saopštenju.

Kurir/Vijesti