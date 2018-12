MATE BOLNICI KUPIO UREĐAJ OD 100.000 EVRA, PA POSTAO ZVEZDA: Telefon ne prestaje da mi zvoni, dobijam i bračne ponude, ali nisam ja za to!

Kupio je savremeni ultrazvučni aparat o kome su lekarii mogli samo da sanjaju, vredan 100.000 evra.

"Ne mogu vam opisati koliko mi je srce veselo što sam to uradio. Nije bilo dvoumljenja, to sam odlučio. Verujem da će aparat pomoći mnogima, posebno onima kojima su životi ugroženi", rekao je Mato u Požegi.

Vest o nesvakidašnjoj donaciji odjeknula je Hrvatskom tako da Mati po ceo dan zvone telefoni, ljudi mu čestitaju na nesebičnom potezu.

"Bio sam jedno od četvoro dece u porodici, imam brata i dve sestre, rano smo ostali bez majke, jako smo teško živeli, jer se nije imalo od čega. Jeli smo domaći hleb koju je mesila i pekla naša baka. Prve svoje cipele dobio sam kada sam imao 16 godina. Sa svojih tridesetak godina rekao sam da se nešto mora menjati, stariji brat je otišao trbuhom za kruhom i sestre su bile na tom putu i ja sam sedamdesetih godina prošlog veka krenuo za Švajcarsku, gde i većina naših iz bivše zajedničke države. Nimalo nije bilo lako, radio sam sa strancima iz nekoliko zemalja, bili su to ljudi s drugim navikama i običajima, jezik je bio problem", ističe Mato.

Planira da kupi i ambulantno vozilo foto: Filip Plavčić



"Možda je neko pomislio da sa mnom nešto nije u redu čim sam se odlučio da doniram toliki novac, ne, ja sam svestan toga i do sada sam pomagao drugima, a činiću to i ubuduće, sve dok me zdravlje bude služilo, ali u Švajcarsku ne idem više nikada. Moram da razgovaram sa svojom porodičnom lekarkom, jer planiram Domu zdravlja u Čaglinu da kupim vozilo Hitne pomoći", rekla je.



Ne prestaje da mu zvoni telefon, zovu ga ljudi i čestitaju mu na njegovoj odluci i donaciji, a bilo je i bračnih ponuda čak iz Zagreba.

"Nisam ti ja više za to, previše sam proveo godina sam, i sada bi bilo teško početi živeti s nekim, jer bojim se sebe da bih nekom rečju ili postupkom neku ženu mogao povrediti", rekao je Mato dodavši više onako za sebe neka ostane ovako kako je.

Penzionerske dane najviše provodi u svom voćnjaku obilazeći jabuke koje je kalemio kada je bio dete, bio je učenik petog razreda osnovne škole, za njih kaže da su to njegovi vršnjaci.

Kurir.rs/24sata.hr

Foto: Printscreen 24sata.hr

Kurir

Autor: Kurir