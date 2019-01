SKANDAL U HRVATSKOM SABORU: Ministar odbrane podivljao i iščupao maketu aviona iz ruku poslanika i bacio na pod! (VIDEO)

Na prepodnevnom zasedanju Vidović je postavio pitanje o propaloj nabavci borbenih aviona F-16 Barak, azatim odneo dve makete aviona Plenkoviću i Krstičeviću.

Dok je jednu pružao Plenkoviću, Krstičević mu je drugu besno iščupao iz ruke i divljački bacio na pod. Na snimku se vidi kako Plenković vuče za sako Krstičevića i smiruje ga.

''Dođe ti neko bez ikakvog poštivanja, da meni stavi tu maketu... Da li je to trebalo da se dogoditi... Morate da razumete... Ja sam ratnik. Tražim od svojih ljudi najbolje... U ovom procesu Hrvatska je sve uradila. Ova Vlada. Mnogi ne žele uspeh ovoga projekta.

Lako je sad kritikovati... Vidite šta se radi. Vidite koja se kampanja vodi. Celo vreme sam šćutao. I ja sam čovek... Nije legitimno da mi donosi maketu. To je poniženje, to nije sportski. Tako se ne radi s vojnikom. Ja to njemu ne bih nikad uradio", rekao je zirati sa strane ministar Krstičević o incidentu.

Kurir.rs/Index.hr

Foto printscreen N1

Kurir

Autor: Kurir