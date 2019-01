HRVATICA OSVOJILA FENOMENALNIH 250.000 EVRA U NEMAČKOM MILIONERU: Poslaće roditelje na putovanje, a onda je otkrila šta će prvo da kupi (VIDEO)

JOVANA (18) POBEDILA RAK, PA DOPLIVALA DO ČASNOG KRSTA! Učenica sportske gimnazije pobedu posvetila svima koji se bore sa kancerom! OD NJENOG GOVORA SVIMA SU KRENULE SUZE 27 10.6k

Stih dana

Sklonite od mene sve, flaše prazne, načete glupe stvari njegove i oštre predmete zovite me celu noć, možda me dozovete ja po podu valjam se, on lomi krevete

Milica Pavlović „Hej, ženo“