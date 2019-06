ŠKORO O SVOM KUMU TOMPSONU: Dok sam se oporavljao od teškog infarkta drugi kum se javio, ALI ON NIJE!

"Kad ležiš u bolnici, naravno da te dirne svako ko se javi sa željom da ti pomogne. Zahvaljujem svima koji su mišlju, rečju i delom reagvali na moju situaciju, ali nisam to vagao. Kad sam ponovno uključio mobilni, bilo je želja kao za Božić i Novu godinu", prokomentarisao je tada Škoro u velikom intervjuu za Večernji list.

Na pitanje novinara da li su ga se setile nekadašnje partijske kolege (Škoro je bio član HDZ, pa je istupio) i kumovi, Tompson i Mate, Bulić, Škoro je rekao:

"Mate Bulić jeste, Tompson nije. To je to... Nisu se ni HDZ ni SDP prekinuli od brige za mene (smeh). Neki ljudi jesu zvali, iz HDZ-a, SDP-a, HNS-a. Posetio me Milan Bandić, koji je zvao čim mi je postavljena dijagnoza. I hvala mu na tome. U poseti su mi bili i Rajko Ostojić i Dražen Barišić, na primer."

Kurir.rs/Večernji list

